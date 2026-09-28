छत्तीसगढ़ के हजारों कर्मचारियों को हर माह करना होगा यह कोर्स, नहीं तो एसीआर होगी खराब, जानिए पूरा विवरण

नईदुनिया प्रतिनिधि, रायपुर। छत्तीसगढ़ शासन ने प्रशासनिक कार्यप्रणाली को अधिक चुस्त, संवेदनशील और तकनीकी रूप से दक्ष बनाने के लिए बड़ा निर्णय लिया है। राज्य के सभी शासकीय अधिकारियों और कर्मचारियों को अब 'आईगाट कर्मयोगी' पोर्टल पर प्रतिमाह कम से कम एक ऑनलाइन कोर्स पूरा करना अनिवार्य कर दिया गया है।

शासन ने इस सतत प्रशिक्षण को सीधे अधिकारियों-कर्मचारियों की वार्षिक गोपनीय चरित्रावली (एसीआर) के मूल्यांकन से जोड़ दिया है, जिससे लापरवाही बरतने पर कर्मचारियों की पदोन्नति और सेवा रिकॉर्ड पर सीधा प्रतिकूल असर पड़ सकता है। मार्च 2027 तक पांच कोर्स पूरे करने का लक्ष्य सामान्य प्रशासन विभाग के दिशा-निर्देशों के मुताबिक, नवंबर 2026 से मार्च 2027 के बीच सभी अधिकारियों और कर्मचारियों को न्यूनतम पांच पाठ्यक्रम सफलतापूर्वक पूरे करने होंगे। प्रत्येक कोर्स की समयसीमा कम से कम एक घंटे निर्धारित की गई है। राष्ट्रीय सिविल सेवा क्षमता विकास कार्यक्रम (मिशन कर्मयोगी) के अंतर्गत यह कदम कर्मचारियों की कार्यक्षमता, जनसेवा के प्रति संवेदनशीलता और आधुनिक कार्यसंस्कृति को बढ़ावा देने के उद्देश्य से उठाया गया है।