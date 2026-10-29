छत्तीसगढ़ के कर्मचारियों और पेंशनरों को दीवाली का तोहफा, सरकार ने डीए में की दो प्रतिशत की बढ़ोतरी

राज्य ब्यूरो, नईदुनिया, रायपुर। छत्तीसगढ़ के शासकीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए दीपावली का त्योहार इस बार खास होने जा रहा है। राज्य की विष्णु देव साय सरकार ने प्रकाश पर्व दीपावली से ठीक पहले शासकीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते (DA) और पेंशनरों की महंगाई राहत (DR) में दो प्रतिशत की वृद्धि करने का ऐलान किया है। सरकार के इस फैसले के बाद प्रदेश के लाखों कर्मचारियों और पेंशनभोगियों में भारी उत्साह का माहौल देखा जा रहा है। मुख्यमंत्री के इस दीपावली गिफ्ट से सरकारी अमले में काफी हर्ष व्याप्त है।
राज्य शासन द्वारा जारी आधिकारिक जानकारी के अनुसार, महंगाई भत्ते और महंगाई राहत में की गई यह दो प्रतिशत की बढ़ोतरी आगामी एक नवंबर से लागू कर दी जाएगी। इस संशोधन के बाद शासकीय कर्मचारियों और पेंशनरों का महंगाई भत्ता वर्तमान 58 प्रतिशत से बढ़कर 60 प्रतिशत हो जाएगा।
राज्य सरकार के निर्णय से छत्तीसगढ़ राज्य के एक बड़े वर्ग को सीधा और प्रत्यक्ष वित्तीय लाभ मिलने जा रहा है। आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार, इस बढ़ोतरी से प्रदेश के लगभग 3.85 लाख शासकीय कर्मचारी तथा 1.50 लाख पेंशनभोगी लाभान्वित होंगे। यानी कुल मिलाकर राज्य के करीब साढ़े पांच लाख परिवारों के लिए यह निर्णय आर्थिक संबल प्रदान करने वाला साबित होगा।
त्योहार की खुशियों को और बढ़ाएगा यह निर्णय
सरकार का यह निर्णय प्रदेश के कर्मचारियों और पेंशनरों को बड़ी आर्थिक राहत प्रदान करेगा। उन्होंने कहा कि दीपावली के पावन पर्व से ठीक पहले लिया गया यह निर्णय शासकीय सेवकों और उनके परिवारों के जीवन में उत्साह और उल्लास को और अधिक बढ़ाएगा। सरकार लगातार अपने कर्मचारियों के कल्याण और उनके हितों के संरक्षण के लिए प्रतिबद्ध है और आगे भी ऐसे सकारात्मक कदम उठाए जाते रहेंगे।
विष्णु देव साय- मुख्यमंत्री