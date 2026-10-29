छत्तीसगढ़ के कर्मचारियों और पेंशनरों को दीवाली का तोहफा, सरकार ने डीए में की दो प्रतिशत की बढ़ोतरी

राज्य ब्यूरो, नईदुनिया, रायपुर। छत्तीसगढ़ के शासकीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए दीपावली का त्योहार इस बार खास होने जा रहा है। राज्य की विष्णु देव साय सरकार ने प्रकाश पर्व दीपावली से ठीक पहले शासकीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते (DA) और पेंशनरों की महंगाई राहत (DR) में दो प्रतिशत की वृद्धि करने का ऐलान किया है। सरकार के इस फैसले के बाद प्रदेश के लाखों कर्मचारियों और पेंशनभोगियों में भारी उत्साह का माहौल देखा जा रहा है। मुख्यमंत्री के इस दीपावली गिफ्ट से सरकारी अमले में काफी हर्ष व्याप्त है।

राज्य शासन द्वारा जारी आधिकारिक जानकारी के अनुसार, महंगाई भत्ते और महंगाई राहत में की गई यह दो प्रतिशत की बढ़ोतरी आगामी एक नवंबर से लागू कर दी जाएगी। इस संशोधन के बाद शासकीय कर्मचारियों और पेंशनरों का महंगाई भत्ता वर्तमान 58 प्रतिशत से बढ़कर 60 प्रतिशत हो जाएगा।