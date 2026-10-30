मेरी खबरें
नईदुनिया ट्रेंडिंग

छत्तीसगढ़ पुलिस विभाग में बड़ा फेरबदल: 33 राज्य पुलिस सेवा अधिकारियों के तबादले, देखिए पूरी लिस्ट

छत्तीसगढ़ शासन ने प्रशासनिक आधार पर राज्य पुलिस सेवा के 33 अधिकारियों का तबादला किया है। आदेश में एएसपी, डीएसपी और नगर पुलिस अधीक्षकों की नई पदस्थापनाएं शामिल हैं।

By Deepak ShuklaEdited By: Paritosh Dubey
Publish Date: Fri, 30 Oct 2026 11:17:24 PM (IST)Updated Date: Fri, 30 Oct 2026 11:19:17 PM (IST)
छत्तीसगढ़ पुलिस विभाग में बड़ा फेरबदल: 33 राज्य पुलिस सेवा अधिकारियों के तबादले, देखिए पूरी लिस्ट
छत्तीसगढ़ पुलिस अधिकारियों के हुए तबादलों की प्रतीकात्मक एआई तस्वीर।

HighLights

  1. राज्य पुलिस सेवा के 33 अधिकारियों का तबादला
  2. रायपुर यातायात व कई महत्वपूर्ण पदों पर नई नियुक्तियां
  3. गृह विभाग ने तत्काल प्रभाव से जारी किया आदेश

नईदुनिया प्रतिनिधि, रायपुर। छत्तीसगढ़ सरकार ने पुलिस विभाग में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल करते हुए राज्य पुलिस सेवा संवर्ग के 33 अधिकारियों का स्थानांतरण किया है। गृह पुलिस विभाग ने 30 अक्टूबर 2026 को इस संबंध में आदेश जारी किया। सभी अधिकारियों को प्रशासनिक आधार पर तत्काल प्रभाव से आगामी आदेश तक अस्थायी रूप से नई पदस्थापना दी गई है। तबादला सूची में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, उप पुलिस अधीक्षक और नगर पुलिस अधीक्षक स्तर के अधिकारी शामिल हैं।

आदेश के अनुसार रिचा मिश्रा को नारायणपुर स्थित 16वीं वाहिनी छत्तीसगढ़ सशस्त्र बल के सेनानी पद से हटाकर बिलासपुर में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक यातायात बनाया गया है। शैले कुमार पांडेय धमतरी के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक से बलरामपुर भेजे गए हैं। रामगोपाल करियारे बिलासपुर में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक यातायात से कोरबा जिले के कटघोरा में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक बनाए गए हैं।


नीतीश कुमार कटघोरा से बेमेतरा

नीतीश कुमार ठाकुर को कटघोरा से अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक बेमेतरा की जिम्मेदारी दी गई है। सुश्री लतेश सिंह गरियाबंद में डीएसपी से रायपुर नगरीय क्षेत्र में सहायक पुलिस आयुक्त यातायात बनाई गई हैं। सौरभ उईके सुकमा से रायपुर नगरीय क्षेत्र में सहायक पुलिस आयुक्त यातायात होंगे।

रायपुर और सरगुजा संभाग में नई जिम्मेदारी

देवे कुमार सिंह कोरबा में डीएसपी कार्यालय से सरगुजा जिले में डीएसपी यातायात बनाए गए हैं। विकास पाटले दल्लीराजहरा के नगर पुलिस अधीक्षक पद से बालोद जिले की बालक विरुद्ध अपराध अन्वेषण शाखा में डीएसपी होंगे। मणीशंकर चंद्रा विशेष शाखा पुलिस मुख्यालय से रायपुर नगरीय पुलिस लाइन में सहायक पुलिस आयुक्त बनाए गए हैं।

श्याम मधुकर कोरिया से बेमेतरा

श्याम मधुकर कोरिया से डीएसपी लाइन बेमेतरा भेजे गए हैं। नीलेश द्विवेदी रायपुर नगरीय पुलिस लाइन से विशेष शाखा पुलिस मुख्यालय में डीएसपी बनाए गए हैं। विशाल गर्ग बीजापुर की विशेष आसूचना शाखा से सूरजपुर के नगर पुलिस अधीक्षक होंगे।

बस्तर और अन्य जिलों में भी फेरबदल

आशीष कुमार नेताम नारायणपुर की डीआरजी से सुकमा में अनुविभागीय अधिकारी पुलिस बनाए गए हैं। मनीष राठे सुकमा के दोरनापाल से सारंगढ़-बिलाईगढ़ जिले के बिलाईगढ़ भेजे गए हैं। संगम राम बस्तर के ऑपरेशन डीएसपी से कबीरधाम जिले के बोड़ला में एसडीओपी होंगे।

सुशांतो बनर्जी रायगढ़ से जीपीएम

इसके अलावा सुशांतो बनर्जी रायगढ़ से गौरेला-पेंड्रा-मरवाही, रमेश चंद्रा खैरागढ़-छुईखदान-गंडई से बिलासपुर यातायात, विनोद कुमार मंडावी सरगुजा से दल्लीराजहरा और माया शर्मा बालोद से राज्य पुलिस जवाबदेही प्राधिकरण रायपुर भेजी गई हैं।

शासन ने तत्काल प्रभाव से लागू किया आदेश

तबादला सूची में कुल 33 अधिकारियों की पदस्थापना शामिल है। इनमें कई अधिकारियों को यातायात, पुलिस लाइन, विशेष शाखा, बाल अपराध अन्वेषण और जिला पुलिस की जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं। गृह विभाग के अवर सचिव सोनचंद साह के हस्ताक्षर से जारी आदेश में कहा गया है कि स्थानांतरण प्रशासनिक आधार पर किए गए हैं और ये तत्काल प्रभाव से लागू होंगे।

देखिए पूरी लिस्ट कौन कहां से कहां गया

क्र. अधिकारी का नाम वर्तमान पदस्थापना नई पदस्थापना

1 रिचा मिश्रा सेनानी 16वीं वाहिनी छसबल, नारायणपुर एएसपी यातायात, बिलासपुर

2 बंतलूराम भगत उप सेनानी 10वीं वाहिनी छसबल, सूरजपुर उप सेनानी 6वीं वाहिनी छसबल, रायगढ़

3 शैले कुमार पांडेय एएसपी, धमतरी एएसपी, बलरामपुर

4 रामगोपाल करियारे एएसपी यातायात, बिलासपुर एएसपी कटघोरा, कोरबा

5 नीतीश कुमार ठाकुर एएसपी कटघोरा, कोरबा एएसपी, बेमेतरा

6 अभिषेक माहेश्वरी उप सेनानी 16वीं वाहिनी छसबल, नारायणपुर उप सेनानी 21वीं वाहिनी छसबल, करकाभाट बालोद

7 गीता वाधवानी एएसपी, मोहला-मानपुर-अंबागढ़ चौकी एआईजी कार्यालय आईजी राजनांदगांव रेंज

8 देवे कुमार सिंह डीएसपी कार्यालय एसपी, कोरबा डीएसपी यातायात, सरगुजा

9 लतेश सिंह डीएसपी, गरियाबंद एसीपी यातायात, रायपुर नगरीय

10 विकास पाटले नगर पुलिस अधीक्षक, दल्लीराजहरा डीएसपी बालक विरुद्ध अपराध अन्वेषण शाखा, बालोद

11 मणीशंकर चंद्रा डीएसपी विशेष शाखा, पुलिस मुख्यालय एसीपी पुलिस लाइन, रायपुर

12 श्याम मधुकर डीएसपी, कोरिया डीएसपी लाइन, बेमेतरा

13 सौरभ उईके डीएसपी, सुकमा एसीपी यातायात, रायपुर नगरीय

14 पेश कुमार एसडीओपी, कोंडागांव डीएसपी यातायात, धमतरी

15 उत्तम प्रताप सिंह डीएसपी कार्यालय एसपी, रायगढ़ एसडीओपी, सीतापुर, सरगुजा

16 आशीष कुमार नेताम डीएसपी डीआरजी, नारायणपुर एसडीओपी, सुकमा

17 मनीष राठे एसडीओपी, दोरनापाल, सुकमा एसडीओपी, बिलाईगढ़

18 नीलेश द्विवेदी एसीपी पुलिस लाइन, रायपुर डीएसपी विशेष शाखा, पुलिस मुख्यालय

19 नेलसन कुजूर डीएसपी अजाक, कोरिया डीएसपी कार्यालय आईजी सरगुजा रेंज

20 कौशल किशोर वासैनिक डीएसपी, बलौदाबाजार-भाटापारा डीएसपी अजाक, कोरिया

21 गोपाल कुमार वैद्य डीएसपी लाइन, गरियाबंद डीएसपी, कोरिया

22 श्रीकांत शुक्ला डीएसपी, राज्य पुलिस जवाबदेही प्राधिकरण, रायपुर डीएसपी मुख्यालय, बालोद

23 विशाल गर्ग डीएसपी विशेष आसूचना शाखा, बीजापुर नगर पुलिस अधीक्षक, सूरजपुर

24 नंधा सलामे डीएसपी, कोंडागांव एसडीओपी, कोंडागांव

25 सुशांतो बनर्जी डीएसपी, रायगढ़ डीएसपी, गौरेला-पेंड्रा-मरवाही

26 संगम राम डीएसपी ऑपरेशन, बस्तर एसडीओपी, बोड़ला, कबीरधाम

27 अमृता पैकरा डीएसपी बालक विरुद्ध अपराध अन्वेषण शाखा, नारायणपुर एसडीओपी, वाड्रफनगर, बलरामपुर

28 रमेश चंद्रा डीएसपी मुख्यालय, खैरागढ़-छुईखदान-गंडई डीएसपी यातायात, बिलासपुर

29 रामावतार ध्रुव एसडीओपी, वाड्रफनगर, बलरामपुर डीएसपी बालक विरुद्ध अपराध अन्वेषण शाखा, राजनांदगांव

30 विनोद कुमार मंडावी डीएसपी एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट, सरगुजा नगर पुलिस अधीक्षक, दल्लीराजहरा

31 माया शर्मा डीएसपी, बालोद डीएसपी, राज्य पुलिस जवाबदेही प्राधिकरण, रायपुर

32 सत्यकला रामटेके डीएसपी, गौरेला-पेंड्रा-मरवाही डीएसपी अजाक/क्राइम, धमतरी

33 विवेक शर्मा डीएसपी पुलिस कमिश्नरेट कार्यालय, बिलासपुर रेंज डीएसपी, बेमेतरा

एक क्लिक पर पढ़ें मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की लेटेस्ट खबरें। Hindi News पढ़ें। MP News, Chhattisgarh news, आज का राशिफल और आज का मौसम से जुड़ी ताजा जानकारी पढ़ें।