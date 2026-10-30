छत्तीसगढ़ पुलिस विभाग में बड़ा फेरबदल: 33 राज्य पुलिस सेवा अधिकारियों के तबादले, देखिए पूरी लिस्ट

क्र. अधिकारी का नाम वर्तमान पदस्थापना नई पदस्थापना
1 रिचा मिश्रा सेनानी 16वीं वाहिनी छसबल, नारायणपुर एएसपी यातायात, बिलासपुर
2 बंतलूराम भगत उप सेनानी 10वीं वाहिनी छसबल, सूरजपुर उप सेनानी 6वीं वाहिनी छसबल, रायगढ़
3 शैले कुमार पांडेय एएसपी, धमतरी एएसपी, बलरामपुर
4 रामगोपाल करियारे एएसपी यातायात, बिलासपुर एएसपी कटघोरा, कोरबा
5 नीतीश कुमार ठाकुर एएसपी कटघोरा, कोरबा एएसपी, बेमेतरा
6 अभिषेक माहेश्वरी उप सेनानी 16वीं वाहिनी छसबल, नारायणपुर उप सेनानी 21वीं वाहिनी छसबल, करकाभाट बालोद
7 गीता वाधवानी एएसपी, मोहला-मानपुर-अंबागढ़ चौकी एआईजी कार्यालय आईजी राजनांदगांव रेंज
8 देवे कुमार सिंह डीएसपी कार्यालय एसपी, कोरबा डीएसपी यातायात, सरगुजा
9 लतेश सिंह डीएसपी, गरियाबंद एसीपी यातायात, रायपुर नगरीय
10 विकास पाटले नगर पुलिस अधीक्षक, दल्लीराजहरा डीएसपी बालक विरुद्ध अपराध अन्वेषण शाखा, बालोद
11 मणीशंकर चंद्रा डीएसपी विशेष शाखा, पुलिस मुख्यालय एसीपी पुलिस लाइन, रायपुर
12 श्याम मधुकर डीएसपी, कोरिया डीएसपी लाइन, बेमेतरा
13 सौरभ उईके डीएसपी, सुकमा एसीपी यातायात, रायपुर नगरीय
14 पेश कुमार एसडीओपी, कोंडागांव डीएसपी यातायात, धमतरी
15 उत्तम प्रताप सिंह डीएसपी कार्यालय एसपी, रायगढ़ एसडीओपी, सीतापुर, सरगुजा
16 आशीष कुमार नेताम डीएसपी डीआरजी, नारायणपुर एसडीओपी, सुकमा
17 मनीष राठे एसडीओपी, दोरनापाल, सुकमा एसडीओपी, बिलाईगढ़
18 नीलेश द्विवेदी एसीपी पुलिस लाइन, रायपुर डीएसपी विशेष शाखा, पुलिस मुख्यालय
19 नेलसन कुजूर डीएसपी अजाक, कोरिया डीएसपी कार्यालय आईजी सरगुजा रेंज
20 कौशल किशोर वासैनिक डीएसपी, बलौदाबाजार-भाटापारा डीएसपी अजाक, कोरिया
21 गोपाल कुमार वैद्य डीएसपी लाइन, गरियाबंद डीएसपी, कोरिया
22 श्रीकांत शुक्ला डीएसपी, राज्य पुलिस जवाबदेही प्राधिकरण, रायपुर डीएसपी मुख्यालय, बालोद
23 विशाल गर्ग डीएसपी विशेष आसूचना शाखा, बीजापुर नगर पुलिस अधीक्षक, सूरजपुर
24 नंधा सलामे डीएसपी, कोंडागांव एसडीओपी, कोंडागांव
25 सुशांतो बनर्जी डीएसपी, रायगढ़ डीएसपी, गौरेला-पेंड्रा-मरवाही
26 संगम राम डीएसपी ऑपरेशन, बस्तर एसडीओपी, बोड़ला, कबीरधाम
27 अमृता पैकरा डीएसपी बालक विरुद्ध अपराध अन्वेषण शाखा, नारायणपुर एसडीओपी, वाड्रफनगर, बलरामपुर
28 रमेश चंद्रा डीएसपी मुख्यालय, खैरागढ़-छुईखदान-गंडई डीएसपी यातायात, बिलासपुर
29 रामावतार ध्रुव एसडीओपी, वाड्रफनगर, बलरामपुर डीएसपी बालक विरुद्ध अपराध अन्वेषण शाखा, राजनांदगांव
30 विनोद कुमार मंडावी डीएसपी एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट, सरगुजा नगर पुलिस अधीक्षक, दल्लीराजहरा
31 माया शर्मा डीएसपी, बालोद डीएसपी, राज्य पुलिस जवाबदेही प्राधिकरण, रायपुर
32 सत्यकला रामटेके डीएसपी, गौरेला-पेंड्रा-मरवाही डीएसपी अजाक/क्राइम, धमतरी
33 विवेक शर्मा डीएसपी पुलिस कमिश्नरेट कार्यालय, बिलासपुर रेंज डीएसपी, बेमेतरा