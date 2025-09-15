Chhattisgarh में 700 पदों पर होगी भर्ती... 625 सहायक प्राध्यापक, 25 क्रीड़ा अधिकारी और 50 ग्रंथपाल को मिलेगी नियुक्ति, यहां जानें डिटेल

राज्य ब्यूरो नईदुनिया,रायपुर। छत्तीसगढ़ सरकार ने उच्च शिक्षा संस्थानों में खाली पड़े पदों को भरने की दिशा में बड़ा कदम उठाया है। वित्त विभाग ने 700 पदों पर भर्ती की मंजूरी दे दी है। इसमें 625 सहायक प्राध्यापक, 25 क्रीड़ा अधिकारी और 50 ग्रंथपाल शामिल हैं। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की घोषणा के बाद यह प्रक्रिया शुरू की गई है।

इन पदों पर भर्ती से न केवल महाविद्यालयों में पढ़ाई और शोध कार्य की गुणवत्ता बेहतर होगी, बल्कि विद्यार्थियों को पुस्तकालय और खेलकूद की सुविधाएं भी अधिक व्यवस्थित तरीके से मिलेंगी। ग्रंथपालों की नियुक्ति से पुस्तकालयों का संचालन बेहतर होगा, वहीं क्रीड़ा अधिकारियों की नियुक्ति से खेल और शारीरिक शिक्षा को नई ऊर्जा मिलेगी।