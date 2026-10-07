छत्तीसगढ़ गृहमंत्री का PA बताकर नौकरी का झांसा, 15 लोगों से 25 लाख ठगने वाले 2 आरोपी गिरफ्तार

नईदुनिया प्रतिनिधि, रायपुर : सरकारी नौकरी लगवाने और स्थानांतरण कराने का झांसा देकर लोगों से लाखों रुपये की ठगी करने वाले आदित्य मोहन पंडा और संतराम यादव को सिविल लाइन पुलिस ने गिरफ्तार किया है।

आरोपी आदित्य खुद को गृहमंत्री का निजी सहायक बताकर लोगों पर प्रभाव जमाता था, जबकि संतराम भी प्रभावशाली लोगों से संपर्क होने का दावा कर नौकरी लगवाने का झांसा देता था। पुलिस के अनुसार, दोनों ने अब तक करीब 15 लोगों से लगभग 25 लाख रुपये लेने की बात पूछताछ में स्वीकार की है।