छत्तीसगढ़ में आगामी शिक्षा सत्र से नौवीं और दसवीं कक्षा में बड़ा बदलाव, एनसीईआरटी पाठ्यक्रम होगा लागू

राज्य ब्यूरो, रायपुर। छत्तीसगढ़ में स्कूली शिक्षा व्यवस्था को राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी-2020) के अनुरूप ढालने की प्रक्रिया अंतिम चरण में पहुंच चुकी है। राज्य के शिक्षा विभाग और पाठ्यपुस्तक निगम ने आगामी शैक्षणिक सत्र 2027-28 के लिए बड़े बदलावों की तैयारी शुरू कर दी है। इसके तहत राज्य के स्कूलों में एक अप्रैल से नया शिक्षा सत्र शुरू होने जा रहा है, और मार्च माह में ही सभी होम-बोर्ड परीक्षाएं संपन्न करा ली जाएंगी।

इस बार का सबसे बड़ा और महत्वपूर्ण बदलाव नौवीं और दसवीं कक्षाओं के पाठ्यक्रम में देखने को मिलेगा, जहाँ अब 11वीं और 12वीं की तर्ज पर पूरी तरह से एनसीईआरटी की किताबें लागू की जा रही हैं। गणित और विज्ञान विषयों में नया प्रयोग राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद (एससीईआरटी) के माध्यम से नए सत्र के लिए कुल 39 नई किताबें तैयार की गई हैं। फिलहाल इस नए प्रयोग की शुरुआत गणित और विज्ञान जैसे महत्वपूर्ण विषयों से की गई है। इन किताबों के लागू होने से हिंदी और अंग्रेजी दोनों माध्यमों के विद्यार्थियों को आधुनिक और प्रतिस्पर्धी शिक्षा का लाभ मिलेगा। एससीईआरटी के अधिकारियों के अनुसार, इन किताबों को नौ अलग-अलग चरणों में बेहद सावधानी के साथ तैयार किया गया है, जिसमें पाठ्यक्रम की समीक्षा, विषय चयन और ले-आउट जैसे सभी तकनीकी पहलू शामिल हैं।