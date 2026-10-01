रायपुर में हथकड़ी खोली, लड्डू खिलाया, जेल प्रबंधन की किरकिरी हुई, अब अस्पताल, कोर्ट ले जाते समय गार्ड पहनेंगे बाॅडी-वॉर्न कैमरा

राज्य ब्यूरो,नईदुनिया,रायपुर। सीजीपीएससी भर्ती परीक्षा-2021 घोटाले के मुख्य आरोपित टामन सिंह सोनवानी की आंबेडकर अस्पताल में वीआईपी आवभगत का वीडियो प्रसारित होने के बाद जेल मुख्यालय बचाव की मुद्रा में आ गया है। मामले में सोनवानी की सुरक्षा में तैनात तीन जेल प्रहरियों को बर्खास्त कर दिया गया है। अब जेल से इलाज, प्रशासनिक या न्यायालयीन कार्यों के लिए बाहर ले जाए जाने वाले विचाराधीन, दंडित और अन्य बंदियों की सुरक्षा को लेकर जेल मुख्यालय एवं सुधारात्मक सेवाएं की ओर से नए निर्देश जारी किए हैं।

ऐसे बंदियों को बाहर भेजते समय जेल स्टाफ के साथ सहायक जेल अधीक्षक अथवा उससे वरिष्ठ रैंक का अधिकारी भी अनिवार्य रूप से साथ जाएगा। इसके अलावा सुरक्षा ड्यूटी में तैनात जेलकर्मी बाॅडी-वार्न कैमरा पहनेंगे। मुख्यालय ने सभी जेल अधीक्षकों को इन निर्देशों का पालन सुनिश्चित करने के लिए कहा है।

डीजी जेल का आदेश डीजी जेल हिमांशु गुप्ता ने गुरुवार एक अक्टूबर को जारी पत्र में कहा गया है कि विचाराधीन, दंडित अथवा अन्य बंदियों को यदि प्रशासनिक, न्यायालयीन, चिकित्सा या अन्य कारणों से जेल परिसर से बाहर भेजा जाता है तो सुरक्षा स्टाफ के साथ जेल में उपलब्धता के अनुसार सहायक जेल अधीक्षक या वरिष्ठ रैंक के अधिकारी को भी भेजा जाए। गतिविधियों की होगी रिर्काडिंग निर्देश में सुरक्षा स्टाॅफ को अन्य जिम्मेदारियों के साथ बाडी-वाॅर्न कैमरा धारण करने के लिए भी कहा गया है। इससे बंदी को जेल से बाहर ले जाने और वापस लाने के दौरान होने वाली गतिविधियों की रिकार्डिंग की जा सकेगी। माना जा रहा है कि इससे सुरक्षा व्यवस्था में जवाबदेही बढ़ेगी और बंदियों की निगरानी भी अधिक प्रभावी तरीके से हो सकेगी।