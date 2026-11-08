छत्तीसगढ़ में मेयर चुनाव के लिए 2 करोड़ का बजट, कांग्रेस टटोल रही दावेदारों की जेब

राज्य ब्यूरो, नईदुनिया, रायपुर : राज्य के 17 नगरीय निकायों में चुनावी सरगर्मी तेज है। कांग्रेस में मेयर पद के दावेदारों की लोकप्रियता और जीत की संभावना के साथ उनकी आर्थिक क्षमता भी टिकट का आधार बनती दिख रही है। पार्टी रणनीतिकारों का आकलन है कि भिलाई, बीरगांव, रिसाली और भिलाई-चरौदा नगर निगमों में मेयर चुनाव लड़ने पर कम से कम दो करोड़ रुपये खर्च हो सकते हैं। ऐसे में आर्थिक रूप से कमजोर दावेदारों के लिए टिकट पाना आसान नहीं होगा।

चुनावी रणनीति पर काम शुरू भाजपा और कांग्रेस ने चुनावी रणनीति पर काम करना शुरू कर दिया है। चारों निगमों में मेयर पद के संभावित प्रत्याशी सक्रिय हैं। चुनाव कार्यक्रम की घोषणा अभी नहीं हुई है। माना जा रहा है कि मतदाता सूची के अंतिम प्रकाशन के बाद एक-दो दिसंबर को तारीखों का ऐलान हो सकता है।