नीट यूजी 2026: छत्तीसगढ़ में एमबीबीएस की 203, बीडीएस की 221 सीटें खाली, तीसरे चरण की काॅउंसिलिंग 1 अक्टूबर से

नईदुनिया प्रतिनिधि, रायपुर। छत्तीसगढ़ में नीट यूजी 2026 के तहत एमबीबीएस और बीडीएस में प्रवेश के लिए तीसरे चरण की काॅउंसलिंग एक अक्टूबर से शुरू होगी। चिकित्सा शिक्षा संचालनालय ने दूसरे चरण के आवंटन और प्रवेश के बाद रिक्त सीटों के लिए शिड्यूल जारी कर दिया है। तीसरे चरण में एमबीबीएस की 203 और बीडीएस की 221, कुल 424 सीटों पर प्रवेश का होगा।

नए अभ्यर्थी एक अक्टूबर सुबह 11 बजे से छह अक्टूबर रात 11:59 बजे तक ऑनलाइन पंजीयन करा सकेंगे। पहले से पंजीकृत पात्र अभ्यर्थियों को भी इस चरण में नए सिरे से च्वाइस फिलिंग करनी होगी। च्वाइस फिलिंग और लाकिंग सात अक्टूबर रात 11:59 बजे तक होगी। पहले भरी गई च्वाॅइस इस चरण में मान्य नहीं होगी। च्वाॅइस नहीं भरने पर सीट का आवंटन नहीं किया जाएगा।

एमबीबीएस की 3025 में 2822 सीटों पर हुआ एडमिशन प्रदेश के सरकारी और निजी मेडिकल काॅलेजों में एमबीबीएस की कुल 3025 सीटें हैं। दूसरे चरण के बाद 2822 सीटों पर प्रवेश हो चुका है, जबकि 203 सीटें रिक्त हैं। इनमें सरकारी काॅलेजों की 17 और निजी काॅलेजों की 186 सीटें शामिल हैं। सरकारी काॅलेजों में रायपुर के पं. जवाहरलाल नेहरू स्मृति मेडिकल कालेज में आठ, सिम्स बिलासपुर में दो, राजनांदगांव में एक, दुर्ग में दो, अंबिकापुर में एक, मनेंद्रगढ़ में एक और कुनकुरी-जशपुर में एक सीट खाली है। निजी कॉलेजों में यहां-यहां रिक्त सीटें निजी कालेजों में रिम्स रायपुर की 47, श्री शंकराचार्य इंस्टीट्यूट आफ मेडिकल साइंस भिलाई की 31, श्री बालाजी इंस्टीट्यूट आफ मेडिकल साइंस रायपुर की 10, श्री रावतपुरा सरकार इंस्टीट्यूट आफ मेडिकल साइंसेज नवा रायपुर की 31, अभिषेक आई मिश्रा मेमोरियल मेडिकल काॅलेज भिलाई की 39 और मां पद्मावती इंस्टीट्यूट आफ मेडिकल साइंसेज रायपुर की 23 सीटें रिक्त हैं।