मानव तस्करी पर छत्तीसगढ़ पुलिस का बड़ा एक्शन प्लान, अब शिकायत का नहीं होगा इंतजार

राज्य ब्यूरो, नईदुनिया, रायपुर : मानव तस्करी के मामलों में अब पुलिस केवल शिकायत मिलने का इंतजार नहीं करेगी, बल्कि संभावित अपराध की सूचना मिलते ही स्वयं पहल कर नेटवर्क की पड़ताल करेगी। भर्ती करने वाले, परिवहनकर्ता, खरीदने-बेचने वाले, वित्तपोषक और अपराध से लाभ कमाने वालों तक पहुंचकर कार्रवाई की जाएगी। इंटरनेट मीडिया, मैसेजिंग एप, गेमिंग प्लेटफार्म और जाब पोर्टल के जरिए होने वाली आनलाइन भर्ती भी जांच के दायरे में रहेगी।

थाना स्तर तक प्रशिक्षण पर जोर पुलिस मुख्यालय में बुधवार को आयोजित राज्य स्तरीय कार्यशाला में पुलिस महानिदेशक अरुण देव गौतम ने थाना स्तर तक प्रशिक्षण का लाभ पहुंचाने पर जोर दिया। इसमें पुलिस सहित विभिन्न विभागों के 139 अधिकारियों ने हिस्सा लिया। नेटवर्क की तह तक पहुंचेगी जांच डीजीपी गौतम ने कहा कि मानव तस्करी के मामलों में पुलिस के साथ अन्य विभागों की भी महत्वपूर्ण भूमिका है। बंधुआ मजदूरी, लैंगिक शोषण, भीख मंगवाने और घरेलू काम में जबरन नियोजन जैसे अपराधों की पहचान कर प्रभावी कार्रवाई जरूरी है।