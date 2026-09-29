छत्तीसगढ़ निकाय मतदान: 23 अक्टूबर को प्राथमिक और 30 नवंबर को अंतिम मतदाता सूची आएगी

राज्य ब्यूरो, नईदुनिया, रायपुर। छत्तीसगढ़ में आगामी दिसंबर में होने वाले नगरीय निकाय और त्रिस्तरीय पंचायत चुनावों को लेकर प्रशासनिक हलचल तेज हो गई है। राज्य निर्वाचन आयोग ने चुनावी प्रक्रिया की पहली और सबसे महत्वपूर्ण कड़ी के रूप में मतदाता सूची तैयार करने और उसके पुनरीक्षण का विस्तृत कार्यक्रम जारी कर दिया है। इसके साथ ही प्रदेश के शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में चुनावी माहौल गर्माने लगा है।

राज्य निर्वाचन आयुक्त अजय सिंह ने बताया कि मतदाता सूची 1 अक्टूबर की स्थिति के आधार पर तैयार की जा रही है। तय कार्यक्रम के अनुसार 23 अक्टूबर को प्रारंभिक मतदाता सूची का सार्वजनिक प्रकाशन किया जाएगा। इसके बाद आम नागरिकों और राजनीतिक प्रतिनिधियों को नाम जोड़ने, हटाने या संशोधन के संबंध में दावा-आपत्ति दर्ज कराने का अवसर मिलेगा। सभी दावों और आपत्तियों के विधिवत निराकरण के पश्चात 30 नवंबर को अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन कर दिया जाएगा। अंतिम सूची जारी होते ही चुनाव कार्यक्रम की घोषणा का मार्ग प्रशस्त होगा।