छत्तीसगढ़ राज्योत्सव 2025: 34 अलंकरण पुरस्कारों की घोषणा, 40 विशिष्टजन होंगे सम्मानित

नईदुनिया प्रतिनिधि, रायपुर। छत्तीसगढ़ सरकार ने राज्य स्थापना दिवस के अवसर पर आयोजित राज्योत्सव 2025 के लिए राज्य अलंकरण पुरस्कारों की घोषणा कर दी है। संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री राजेश अग्रवाल ने मंगलवार को आयोजित प्रेस कान्फ्रेंस में सम्मानित किए जाने वाले विशिष्टजनों की सूची जारी की। इस साल कुल 34 श्रेणियों में 40 से अधिक व्यक्तियों एवं संस्थाओं को उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए सम्मानित किया जाएगा। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन मंगलवार शाम को पुरस्कार प्रदान करेंगे। इन सम्मानों में प्रशासन, सहकारिता, शिक्षा, स्वास्थ्य और सामाजिक सेवा जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों के योगदान को विशेष महत्व दिया गया है।
सामान्य प्रशासन विभाग के तहत पं. रविशंकर शुक्ल सम्मान रायपुर के राजेश अग्रवाल को प्रदान किया जाएगा । वहीं, अहिंसा और गौरक्षा के क्षेत्र में यति यतनलाल सम्मान जांजगीर-चांपा की भारतीय कुष्ठ निवारक संघ को दिया जाएगा । सामाजिक समरसता के लिए महाराजा अग्रसेन सम्मान बिलासपुर के राजेन्द्र अग्रवाल "राजू" को मिलेगा ।
अपराध अनुसंधान के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य के लिए गृह (पुलिस) विभाग द्वारा पंडित लखनलाल मिश्र सम्मान कांकेर के श्री योगेश कुमार साहू को दिया जा रहा है। विधि क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान के लिए बैरिस्टर ठाकुर छेदीलाल सम्मान तीन विशिष्ट विधि-विशेषज्ञों— खेमचंद जैन (राजनांदगांव), डॉ. सुरेश मणि त्रिपाठी (रायपुर), और डॉ. भूपेन्द्र करवन्दे (रायपुर)—को संयुक्त रूप से प्रदान किया जाएगा।
नईदुनिया के राज्य ब्यूरो प्रमुख संदीप तिवारी को चंदूलाल चंद्राकार सम्मान
जनसंपर्क विभाग द्वारा घोषित चंदूलाल चंद्राकर स्मृति पत्रकारिता पुरस्कार इस वर्ष दो श्रेणियों में प्रदान किए जाएंगे। प्रिंट मीडिया (हिंदी) श्रेणी में नईदुनिया रायपुर के राज्य ब्यूरो प्रमुख व वरिष्ठ पत्रकार डा. संदीप कुमार तिवारी (जिला-रायपुर) को उनके गहन विश्लेषणात्मक लेखन, सामाजिक मुद्दों पर साहसिक रिपोर्टिंग और हिंदी पत्रकारिता में दीर्घकालिक योगदान के लिए सम्मानित किया जाएगा।
इलेक्ट्रॉनिक मीडिया (हिंदी) श्रेणी में दो पत्रकारों को संयुक्त रूप से पुरस्कार मिलेगा। डॉ. सोमेश कुमार पटेल (जिला-रायपुर) – टीवी समाचार एंकरिंग, ग्राउंड रिपोर्टिंग और जनहित के मुद्दों पर प्रभावी प्रस्तुति के लिए।
अभिषेक शुक्ला (जिला-रायपुर) – डिजिटल प्लेटफॉर्म पर हिंदी समाचार प्रस्तुति, वीडियो जर्नलिज्म और युवा दर्शकों से जुड़ाव के लिए।
सहकारिता के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान के लिए ठाकुर प्यारेलाल सिंह पुरस्कार धमतरी की प्राथमिक कृषि साख सहकारी समिति मर्यादित, डोमा को मिला है।
आयुर्वेद चिकित्सा शिक्षा तथा शोध एवं अनुसंधान के लिए धन्वन्तरि सम्मान डॉ. अजय कृष्ण कुलश्रेष्ठ को दिया जाएगा।
मछली पालन में उत्कृष्ट कार्य के लिए श्रीमती बिलासादेवी केंवट मत्स्य विकास पुरस्कार रायपुर के सुखदेव दास को प्रदान किया जाएगा।
उच्च शिक्षा विभाग के अंतर्गत संस्कृत सम्मान रायपुर के डॉ. दादू भाई त्रिपाठी को दिया जाएगा।
छत्तीसगढ़ राज्य स्थापना दिवस "राज्योत्सव 2025" सम्मानग्राहिताओं की सूची
सम्मान का नाम
शहीद वीरनारायण सिंह स्मृति सम्मान
क्षेत्र
क.
1
आदिवासी सामाजिक चेतना तथा उनके उत्थान
विभाग का नाम
आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति, पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक विकास विभाग
सम्मान ग्रहिताओं का नाम
श्री हिरेश सिन्हा जिला उत्तर बस्तर कांकेर
2
यति यतनलाल सम्मान
अहिंसा एवं गौरक्षा
सामान्य प्रशासन विभाग
भारतीय कुष्ठ निवारक संघ, कात्रेनगर, सोंठी. जिला-जांजगीर-चांपा
3
गुण्डाधूर सम्मान
4
खेल के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन
खेल एवं युवा कल्याण विभाग
सुश्री ज्ञानेश्वरी यादव जिला राजनांदगांव
मिनीमाता सम्मान
महिला उत्थान एवं जनजागृति
महिला एवं बाल विकास विभाग
श्रीमती ललेश्वरी साहू जिला- दुर्ग
5
गुरु सम्मान घासीदास
सामाजिक चेतना / दलित उत्थान
आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति, पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक विभाग विकास
1. श्री भुवनदास जांगड़े जिला-बेमेतरा 2. श्री शशि गायकवाड़ जिला बलौदाबाजार-भाटापारा
ठाकुर प्यारेलाल सिंह पुरस्कार
सहकारिता
7
सहकारिता विभाग
प्राथमिक कृषि साख सहकारी समिति मर्यादित, डोमा, जिला धमतरी
हबीब तनवीर सम्मान
(छत्तीसगढ़ी/हिन्दी/अन्य समकालीन रंगकर्म भाषा नाटक)
संस्कृति विभाग
8
डॉ. कुंज बिहारी शर्मा जिला-रायपुर
महाराजा प्रवीरचंद भंजदेव सम्मान
खेल के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन (तीरंदाजी)
खेल एवं युवा कल्याण विभाग
6
सुश्री चांदनी साहू जिला बिलासपुर
9 पंडित रविशंकर शुक्ल सम्मान
सामाजिक, शैक्षणिक, आर्थिक
सामान्य प्रशासन विभाग
श्री राजेश अग्रवाल जिला रायपुर
10
पं. सुन्दरलाल शर्मा सम्मान
हिन्दी साहित्य
संस्कृति विभाग
डॉ. चित्तरंजन कर जिला रायपुर
11
चकधर सम्मान
शास्त्रीय संगीत एवं नृत्य
संस्कृति विभाग
पं. कीर्ति माधव लाल व्यास जिला दुर्ग
12
दाऊ मंदराजी सम्मान
लोक नाट्य एवं लोक शिल्प
संस्कृति विभाग
श्री रिखी क्षत्रिय जिला दुर्ग
13 डॉ. खूबचंद बघेल कृषक रत्न पुरस्कार
कृषि
कृषि विभाग
1. श्री थनेन्द्र कुमार साहू जिला-धमतरी 2. श्री वामन कुमार टिकरिहा जिला-बलौदाबाजार
14
महाराजा अग्रसेन सम्मान
सामाजिक समरसता
सामान्य प्रशासन विभाग
श्री राजेन्द्र अग्रवाल, "राजू" जिला बिलासपुर
15
चन्दूलाल चन्द्राकर स्मृति पत्रकारिता पुरस्कार
प्रिन्ट मीडिया (हिन्दी)
जनसंपर्क विभाग
डॉ. संदीप कुमार तिवारी जिला-रायपुर
16
चन्दूलाल चन्द्राकर स्मृति पत्रकारिता पुरस्कार
इलेक्ट्रानिक मीडिया (हिन्दी)
जनसंपर्क विभाग
1. डॉ. सोमेश कुमार पटेल जिला-रायपुर
2. श्री अभिषेक शुक्ला जिला-रायपुर
17
मधुकर खेर स्मृति पत्रकारिता पुरस्कार
प्रिन्ट मीडिया (अंग्रेजी)
जनसंपर्क विभाग
सुश्री भावना पाण्डेय जिला-दुर्ग
18 दानवीर भामाशाह सम्मान
दानशीलता, सौहार्द एवं अनुकरणीय सहायता
समाज कल्याण विभाग
श्री नीरज कुमार बाजपेयी जिला-राजनांदगांव
19
धन्वन्तरि सम्मान
आयुर्वेद चिकित्सा शिक्षा तथा शोध एवं अनुसंधान
स्वास्थ्य विभाग
डॉ. अजय कृष्ण कुलश्रेष्ठ
20 श्रीमती बिलासादेवी केंवट मत्स्य विकास पुरस्कार
21
22
डॉ. भंवरसिंह पोर्ते आदिवासी सम्मान सेवा
आदिवासियों की सेवा और आर्थिक उत्थान
मत्स्य विभाग
मछली पालन
श्री सुखदेव दास जिला-रायपुर
आदिम जाति तथा अनुसूचित विकास विभाग जाति
जंगो रायतार विद्या केतुल शिक्षण संस्था, ग्राम / पोस्ट-दमकसा, जिला उत्तर बस्तर कांकेर
रामानुज प्रताप सिंहदेव स्मृति श्रम यशस्वी पुरस्कार
श्रम
श्रम विभाग
1 श्री मिथलेश कुमार आदिल एवं अग्रसर टीम जिला दुर्ग
2 एनटीपीसी लिमि. लारा, सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट, पुसौर जिला-रायगढ
23
पंडित लखनलाल मिश्र सम्मान
24
छत्तीसगढ़ अप्रवासी भारतीय सम्मान
25
देवदास बंजारे स्मृति पंथी नृत्य पुरस्कार
26
किशोर साहू सम्मान
अपराध अनुसंधान
देश के बाहर अप्रवासी भारतीय द्वारा सामाजिक कल्याण, साहित्य, मानव संसाधन, निकाय अथवा आर्थिक
पंथी नृत्य
हिन्दी/छत्तीसगढ़ी सिनेमा में रचनात्मक लेखन, निर्देशन, अभिनय, पटकथा, निर्माण
गृह (पुलिस) विभाग
संस्कृति विभाग
संस्कृति विभाग
संस्कृति विभाग
27
लक्ष्मण मस्तुरिया सम्मान
छत्तीसगढ़ी लोकगीत
संस्कृति विभाग
श्री योगेश कुमार साहू जिला-कांकेर
श्री मनीष तिवारी जिला-रायपुर
श्री रोहित कुमार कोसरिया जिला-महासमुंद
श्री सुनील सोनी जिला-रायपुर
28
लाला जगदलपुरी साहित्य पुरस्कार
आंचलिक साहित्य एवं लोक कविता
संस्कृति विभाग
श्री राकेश तिवारी जिला-रायपुर
डॉ. विनोद कुमार वर्मा जिला-बिलासपुर
29
किशोर साहू राष्ट्रीय अलंकरण
हिन्दी / छत्तीसगढ़ी सिनेमा में निर्देशन
संस्कृति विभाग
श्री अनुराग बसु मुम्बई
30
बैरिस्टर ठाकुर छेदीलाल सम्मान
विधि
विधि विधायी विभाग
1 श्री खेमचंद जैन जिला राजनांदगांव
2 डॉ. सुरेश मणि त्रिपाठी जिला रायपुर
3 डॉ. भूपेन्द्र करवन्दे जिला-रायपुर
जिला-रायपुर 4 श्री भरतलाल सोनी
31
रानी अवंतिबाई लोधी वीरांगना स्मृति पुरस्कार
महिलाओं की वीरता, शौर्य, साहस तथा आत्मबल को सशक्त
महिला एवं बाल विकास विभाग
श्रीमती प्रेमशीला बघेल जिला महासमुंद
32 माता कलारिन सम्मान बहादुर
महिलाओं के उत्पीड़न के खिलाफ संघर्ष, नारी उत्थान
महिला एवं बाल विकास विभाग
श्रीमती शिल्पा पाण्डेय सृष्टि जिला-सरगुजा
33
पंडित माधव राव सप्रे राष्ट्रीय रचनात्मकता सम्मान
रचनात्मक हिन्दी भाषा लेखन और
जनसंपर्क विभाग
श्री अवधेश कुमार नई दिल्ली
34
संस्कृत सम्मान भाषा
संस्कृत भाषा
उच्च शिक्षा विभाग
डॉ. दादू भाई त्रिपाठी जिला रायपुर