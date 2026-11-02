छत्तीसगढ़ राज्योत्सव का तीन नवंबर को समापन, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह रहेंगे मौजूद
छत्तीसगढ़ राज्योत्सव का तीन नवंबर को नवा रायपुर में समापन होगा जिसमें केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह मुख्य अतिथि होंगे और विभिन्न प्रतिभाओं को राज्य अलंकरण से सम्मानित करेंगे।
Publish Date: Mon, 02 Nov 2026 06:41:42 PM (IST)Updated Date: Mon, 02 Nov 2026 06:44:03 PM (IST)
केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह। अर्काइव
HighLights
- केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह रहेंगे समापन के अतिथि
- पद्मश्री उषा बारले और अभिजीत भट्टाचार्य की प्रस्तुतियां
- उत्कृष्ट कार्य करने वाली प्रतिभाओं का राज्य अलंकरण
राज्य ब्यूरो, नईदुनिया. रायपुर।छत्तीसगढ़ की गौरवशाली सांस्कृतिक विरासत, समृद्ध लोक परंपराओं और कला-संगीत के विविध रंगों से सजे तीन दिवसीय छत्तीसगढ़ राज्योत्सव 2026 का भव्य समापन तीन नवंबर को नवा रायपुर अटल नगर स्थित राज्योत्सव मैदान में होने जा रहा है। इस महोत्सव के समापन समारोह में देश के केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे।
कार्यक्रम की अध्यक्षता राज्य के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय करेंगे। इस आयोजन के दौरान प्रतिष्ठित राज्य अलंकरण समारोह का भी आयोजन किया जाएगा, जिसमें विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट योगदान देने वाली प्रदेश की प्रतिभाशाली विभूतियों को सम्मानित किया जाएगा। राज्योत्सव के अंतिम दिन छत्तीसगढ़ की पारंपरिक लोक कलाओं, शास्त्रीय नृत्य, आदिवासी संस्कृति और बॉलीवुड संगीत का अद्भुत और मनमोहक संगम देखने को मिलेगा।
अमित शाह के मुख्य आतिथ्य में सजेगा राज्य अलंकरण समारोह
राज्योत्सव के अंतिम दिन तीन नवंबर को आयोजित होने वाला समापन समारोह विशेष आकर्षण का केंद्र रहेगा। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह के मुख्य आतिथ्य और मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में आयोजित इस समारोह में प्रदेश की विभिन्न विधाओं और क्षेत्रों में उल्लेखनीय कार्य करने वाली महान विभूतियों को राज्य अलंकरण से नवाजा जाएगा।
पद्मश्री उषा बारले, पार्श्व गायक अभिजीत की प्रस्तुतियां
राज्योत्सव के अंतिम दिन मुख्य मंच पर शाम छह बजे से सांस्कृतिक कार्यक्रमों की रंगारंग शुरुआत होगी। शाम छह से साढ़े छह बजे तक दक्षिण मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र के कलाकार लोकसंगीत की शानदार प्रस्तुतियां देंगे। इसके पश्चात, छत्तीसगढ़ की प्रसिद्ध पंडवानी गायिका और पद्मश्री से सम्मानित उषा बारले अपनी विशिष्ट प्रस्तुति से दर्शकों को प्रदेश की आध्यात्मिक और लोक संस्कृति से रूबरू कराएंगी।
शाम सात से नौ अलंकरण समारोह
शाम सात बजे से नौ बजे तक राज्य अलंकरण समारोह संपन्न होगा। इसके तुरंत बाद रात नौ बजे से बॉलीवुड के प्रसिद्ध और लोकप्रिय पार्श्व गायक श्री अभिजीत भट्टाचार्य अपनी सुमधुर आवाज और लोकप्रिय गीतों से दर्शकों का भरपूर मनोरंजन करेंगे। उनकी यह संगीतमय प्रस्तुति तीन दिवसीय सांस्कृतिक महोत्सव के समापन को भव्य और यादगार बना देगी।
शिल्पग्राम में पारंपरिक लोककला बिखेरेंगी रंग
मुख्य मंच के साथ ही शिल्पग्राम परिसर में भी सांस्कृतिक कार्यक्रमों की एक विशेष और विस्तृत श्रृंखला आयोजित की जाएगी। दोपहर तीन बजे से प्रारंभ होने वाले इन कार्यक्रमों में प्रदेश के विभिन्न जिलों से आए कलाकार अपनी कला का प्रदर्शन करेंगे। शिल्पग्राम में कुल दस सांस्कृतिक प्रस्तुतियां आकर्षण का केंद्र रहेंगी,
इन कलाकारों की होंगी प्रस्तुतियां
रायपुर की आस्था भट्ट भजन गायन से भक्तिमय माहौल बनाएंगी, वहीं दुर्ग की आरती बारले पंथी नृत्य प्रस्तुत करेंगी। इसके अलावा कबीरधाम के राकेश सेन, रायपुर के दिनेश कुमार जांगड़े और पूर्णिमा साहू अपनी प्रस्तुतियां देंगे।
स्थानीय कलाकारों को राष्ट्रीय मंच
पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री राजेश अग्रवाल ने इस अवसर पर कहा कि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के यशस्वी नेतृत्व में छत्तीसगढ़ की समृद्ध कला, संस्कृति और जनजातीय विरासत के संरक्षण व संवर्धन के लिए लगातार ठोस प्रयास किए जा रहे हैं। राज्योत्सव प्रदेश की सांस्कृतिक अस्मिता को राष्ट्रीय स्तर पर एक व्यापक पहचान दिलाने का सबसे बड़ा माध्यम है। उन्होंने कहा कि वनांचल और ग्रामीण क्षेत्रों के स्थानीय कलाकारों को राष्ट्रीय मंच प्रदान करने से उनका उत्साहवर्धन हो रहा है और छत्तीसगढ़ की लोक संस्कृति देशभर में एक नई पहचान बना रही है।