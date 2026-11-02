छत्तीसगढ़ राज्योत्सव का तीन नवंबर को समापन, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह रहेंगे मौजूद

राज्य ब्यूरो, नईदुनिया. रायपुर।छत्तीसगढ़ की गौरवशाली सांस्कृतिक विरासत, समृद्ध लोक परंपराओं और कला-संगीत के विविध रंगों से सजे तीन दिवसीय छत्तीसगढ़ राज्योत्सव 2026 का भव्य समापन तीन नवंबर को नवा रायपुर अटल नगर स्थित राज्योत्सव मैदान में होने जा रहा है। इस महोत्सव के समापन समारोह में देश के केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे।

कार्यक्रम की अध्यक्षता राज्य के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय करेंगे। इस आयोजन के दौरान प्रतिष्ठित राज्य अलंकरण समारोह का भी आयोजन किया जाएगा, जिसमें विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट योगदान देने वाली प्रदेश की प्रतिभाशाली विभूतियों को सम्मानित किया जाएगा। राज्योत्सव के अंतिम दिन छत्तीसगढ़ की पारंपरिक लोक कलाओं, शास्त्रीय नृत्य, आदिवासी संस्कृति और बॉलीवुड संगीत का अद्भुत और मनमोहक संगम देखने को मिलेगा।

अमित शाह के मुख्य आतिथ्य में सजेगा राज्य अलंकरण समारोह राज्योत्सव के अंतिम दिन तीन नवंबर को आयोजित होने वाला समापन समारोह विशेष आकर्षण का केंद्र रहेगा। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह के मुख्य आतिथ्य और मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में आयोजित इस समारोह में प्रदेश की विभिन्न विधाओं और क्षेत्रों में उल्लेखनीय कार्य करने वाली महान विभूतियों को राज्य अलंकरण से नवाजा जाएगा। पद्मश्री उषा बारले, पार्श्व गायक अभिजीत की प्रस्तुतियां राज्योत्सव के अंतिम दिन मुख्य मंच पर शाम छह बजे से सांस्कृतिक कार्यक्रमों की रंगारंग शुरुआत होगी। शाम छह से साढ़े छह बजे तक दक्षिण मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र के कलाकार लोकसंगीत की शानदार प्रस्तुतियां देंगे। इसके पश्चात, छत्तीसगढ़ की प्रसिद्ध पंडवानी गायिका और पद्मश्री से सम्मानित उषा बारले अपनी विशिष्ट प्रस्तुति से दर्शकों को प्रदेश की आध्यात्मिक और लोक संस्कृति से रूबरू कराएंगी।