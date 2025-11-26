मेरी खबरें
नईदुनिया ट्रेंडिंग

अपना राज्य चुनें

Top Cities
States
    Move to Naidunia APP

    Trending

    Delhi Investor Connect: छत्तीसगढ़ को मिला 6,800 करोड़ से अधिक का निवेश प्रस्ताव, हजारों लोगों को मिलेगा रोजगार

    राजधानी दिल्ली में आयोजित Investor Connect में छतीसगढ़ को बड़ा निवेश प्रस्ताव मिला है। मुख्यमंत्री की उपस्थिति में हुए इस आयोजन में प्रदेश में 6800 करोड़ से अधिक के निवेश का प्रस्ताव मिला है। पर्यटन के क्षेत्र में 505 करोड़ के निवेश प्रस्ताव मिले हैं। इससे प्रदेश में विकास और रोजगार का अवसर बढ़ेगा।

    By Sandeep Tiwari
    Edited By: Roman Tiwari
    Publish Date: Wed, 26 Nov 2025 08:28:59 AM (IST)
    Updated Date: Wed, 26 Nov 2025 08:34:51 AM (IST)
    Delhi Investor Connect: छत्तीसगढ़ को मिला 6,800 करोड़ से अधिक का निवेश प्रस्ताव, हजारों लोगों को मिलेगा रोजगार
    मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की उपस्थिति में हुआ आयोजन

    HighLights

    1. प्रदेश में उद्योग और पर्यटन को मिलेगा बूस्ट
    2. 505 करोड़ रुपये का पर्यटन निवेश प्रस्तावित
    3. 3,000 से ज्यादा लोगों को मिलेगा रोजगार

    राज्य ब्यूरो, नईदुनिया, रायपुर: छत्तीसगढ़ को देश की राजधानी दिल्ली में आयोजित 'इन्वेस्टर कनेक्ट' कार्यक्रम में बड़ी सफलता मिली है। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की उपस्थिति में हुए इस आयोजन में राज्य को 6,800 करोड़ रुपये से अधिक के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं, जो औद्योगिक और पर्यटन क्षेत्र को बढ़ावा देंगे। इन परियोजनाओं से आगामी वर्षों में 3,000 से अधिक नए रोजगार के अवसर सृजित होने की उम्मीद है।

    naidunia_image

    मंगलवार को दिल्ली के होटल 'द ललित' में आयोजित इस कार्यक्रम में स्टील, ऊर्जा, और पर्यटन सहित विभिन्न क्षेत्रों की प्रमुख कंपनियों ने गहरी रुचि दिखाई। कंपनियों ने कुल 6321.25 करोड़ रुपये का औद्योगिक निवेश और 505 करोड़ रुपये का पर्यटन निवेश प्रस्तावित किया है।


    भरोसेमंद औद्योगिक गंतव्यों में शामिल छत्तीसगढ़: विष्णु देव साय

    मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने उद्योगपतियों को आमंत्रित करते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ आज देश के सबसे भरोसेमंद, स्थिर और तेज़ी से उभरते हुए औद्योगिक गंतव्यों में शामिल है। उन्होंने निवेशकों को भरोसा दिलाया कि सिंगल विंडो सिस्टम के तहत अनुमतियां अब पहले की तुलना में अधिक तेज़ी और पारदर्शिता के साथ जारी हो रही हैं, जिससे राज्य में उद्योग लगाना पहले से कहीं अधिक आसान हो गया है। उन्होंने राज्य में कोयला, लौह अयस्क, लिथियम जैसे महत्वपूर्ण खनिजों की प्रचुरता को भी रेखांकित किया।

    ये प्रमुख निवेश प्रस्ताव सामने आए

    • ग्रीन एनर्जी इनोवेशन प्राइवेट लिमिटेड: कंपनी ने कचरे से बिजली बनाने वाले 50 मेगावाट के वेस्ट-टू-एनर्जी प्लांट के लिए ₹3,769 करोड़ का सबसे बड़ा निवेश प्रस्तावित किया है, जिससे 150 लोगों को रोजगार मिलेगा।

    • जे.के. लक्ष्मी सीमेंट: कंपनी ने क्षमता विस्तार के लिए ₹1816.5 करोड़ से अधिक का निवेश प्रस्तावित किया है।

    • आरती कोटेड स्टील: ₹315 करोड़ का निवेश और 550 रोजगार सृजन की संभावना।

    • आरएसएलडी बायोफ्यूल: इथेनाल प्लांट के लिए ₹200 करोड़ का निवेश प्रस्ताव।

    • अरमानी ग्रुप: मेडिकल इलेक्ट्रानिक उपकरण निर्माण के लिए ₹25 करोड़ का प्रस्ताव।

    naidunia_image

    पर्यटन क्षेत्र में ₹505 करोड़ का निवेश

    • मार्स विवान प्राइवेट लिमिटेड: 217 कमरों वाले होटल के लिए ₹220 करोड़ का निवेश, जिससे 522 लोगों को रोजगार मिलेगा।

    • हार्टफुलनेस इंस्टीट्यूट, तेलंगाना: वेलनेस रिसार्ट एवं शिक्षा केंद्र हेतु ₹200 करोड़ का निवेश।

    • पीएसए रिज़ार्ट, जगदलपुर: बस्तर में 150 कमरों के एडवेंचर होटल और रिसार्ट के लिए ₹60 करोड़ का निवेश प्रस्तावित किया गया है।

    यह भी पढ़ें- Mahanadi Water Dispute: ओडिशा ने मांगा बेसिन से अधिक पानी... CG असहमत, ट्रिब्यूनल ने राज्यों को दिया मौका

    इस नए निवेश के साथ, छत्तीसगढ़ को अब तक कुल 7.90 लाख करोड़ रुपये के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हो चुके हैं। कार्यक्रम में छत्तीसगढ़ के उद्योग मंत्री लखनलाल देवांगन, भारत सरकार के केमिकल और उर्वरक मंत्रालय के सचिव अमित अग्रवाल, इस्पात मंत्रालय के सचिव संदीप पौंडरिक, सीएसआइडीसी के अध्यक्ष राजीव अग्रवाल, छत्तीसगढ़ पर्यटन मंडल के अध्यक्ष नीलू शर्मा, मुख्य सचिव विकास शील, मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव सुबोध सिंह, पर्यटन विभाग के सचिव रोहित यादव समेत अन्य मौजूद रहे। जिन्होंने निवेश की संभावनाओं पर विस्तार से चर्चा की। इससे पहले बैंगलुरू, अहमदाबाद और मुंबई जैसे शहरों में भी इन्वेस्टर कनेक्ट आयोजित किए जा चुके हैं।

    pixelcheck
    This website uses cookie or similar technologies, to enhance your browsing experience and provide personalised recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.