छत्तीसगढ़ में बढ़ रही सड़क हादसों की संख्या... 19 हजार से अधिक की मौत, 35,761 घायल

सतीश पांडेय, नईदुनिया रायपुर। राज्य में सड़क हादसों की संख्या लगातार बढ़ रही है। वर्ष 2023 से 15 नवंबर 2025 की स्थिति में कुल 41, 829 दुर्घटना के प्रकरण में 35, 761 वाहन सवार गंभीर रूप से घायल हुए जबकि 19, 066 लोगों की मौत हुई है।

बीते वर्षों की तुलना में राज्य में अक्टूबर 2025 की स्थिति में 90,56,532 पंजीकृत वाहन हैं, जिसमें वर्षवार वृद्धि होना, सड़कों की स्थिति बेहतर होने से ओवर स्पीड, लापरवाही पूर्वक वाहन चलाने, शराब पीकर वाहन चलाने, बिना हेलमेट, बिना सीट बेल्ट और परमिट शर्तों का उल्लंघन आदि के कारण हादसे बढ़ रहे हैं। सरकार एक जनवरी से सड़क सुरक्षा माह चलाने जा रही है।