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छत्तीसगढ़ राज्य पात्रता परीक्षा से जुड़ी बड़ी खबर: प्रवेश पत्र जारी, चार अक्टूबर को परीक्षा

छत्तीसगढ़ में राज्य पात्रता परीक्षा सेट के प्रवेश पत्र जारी हो गए हैं जिसकी परीक्षा चार अक्टूबर को आयोजित होगी। वहीं चयन मंडल ने नमूना और प्रयोगशाला स...और पढ़ें

By Manish MishraEdited By: Paritosh Dubey
Publish Date: Mon, 28 Sep 2026 10:09:59 PM (IST)Updated Date: Mon, 28 Sep 2026 10:12:04 PM (IST)
छत्तीसगढ़ राज्य पात्रता परीक्षा से जुड़ी बड़ी खबर: प्रवेश पत्र जारी, चार अक्टूबर को परीक्षा
छत्तीसगढ़ राज्य पात्रता परीक्षा 2026 से जुड़ी प्रतीकात्मक तस्वीर। अर्काइव

HighLights

  1. राज्य पात्रता परीक्षा के प्रवेश पत्र हुए जारी
  2. दस जिलों में चार अक्टूबर को होगी परीक्षा
  3. सहायक भर्ती मॉडल उत्तर जारी आपत्ति 30 तक

नईदुनिया प्रतिनिधि, रायपुर। राज्य पात्रता परीक्षा (सेट) के प्रवेश पत्र सोमवार को जारी कर दिए गए हैं। अभ्यर्थी कर्मचारी चयन बोर्ड (एसएसबी) की वेबसाइट www.cgssb.cgstate.gov.in पर उपलब्ध लिंक से प्रोफाइल लागिन कर प्रवेश पत्र डाउनलोड कर सकते हैं। परीक्षा चार अक्टूबर को 10 जिलों में होगी।

प्रथम पाली में पेपर-1 सुबह 10 से 11:15 बजे और द्वितीय पाली में पेपर-2 दोपहर दो से 4:15 बजे तक आयोजित किया जाएगा। अभ्यर्थियों को परीक्षा केंद्र पर निर्धारित समय से कम से कम दो घंटे पहले पहुंचना होगा। पहचान सत्यापन और फ्रिस्किंग के बाद ही प्रवेश मिलेगा।


सुबह इतने बजे बंद हो जाएगा द्वार

प्रथम पाली के लिए सुबह 9:30 बजे और दूसरी पाली के लिए दोपहर 1:30 बजे मुख्य द्वार बंद कर दिया जाएगा। इसके बाद प्रवेश नहीं मिलेगा।

प्रिंट निकालकर साथ लाएं

अभ्यर्थी प्रवेश पत्र के सभी पेज का एक तरफ प्रिंट निकालकर साथ लाएं। इसके साथ फोटोयुक्त मूल पहचान पत्र जैसे आधार, मतदाता पहचान पत्र, ड्राइविंग लाइसेंस या पैन कार्ड लाना अनिवार्य है।

नमूना सहायक, प्रयोगशाला सहायक माॅडल उत्तर जारी, आपत्ति 30 तक

कर्मचारी चयन मंडल (एसएसबी) की ओर से 20 सितंबर रविवार को आयोजित नमूना सहायक, प्रयोगशाला सहायक भर्ती परीक्षा के माडल आंसर जारी कर दिए गए हैं। अभ्यर्थी 30 सितंबर बुधवार तक दावा आपत्ति दर्ज करवा सकते हैं। भर्ती परीक्षा के माडल आंसर मंडल की वेबसाइट www.cgssb.cgstate.gov.in पर उपलब्ध है। अभ्यर्थी वेबसाइट में जाकर माडल आंसर देख सकते हैं।

इतना शुल्क देकर ऑनलाइन आपत्ति

अभ्यर्थी अपनी प्रोफाइल से प्रति सवाल 50 रुपये का शुल्क देकर आनलाइन आपत्ति दर्ज करवा सकते हैं। आफलाइन और बिना शुल्क के आपत्ति मान्य नहीं की जाएगी। आपत्ति सही होने पर अभ्यर्थी का शुल्क वापस किया जाएगा। बता दें कि लगभग 34 हजार अभ्यर्थियों ने परीक्षा दी थी।

36 पदों के लिए हुई है भर्ती परीक्षा

खाद्य विभाग की तरफ से नमूना सहायक और प्रयोगशाला सहायक के 36 पदों में भर्ती के लिए परीक्षा आयोजित की गई है। इनमें नमूना सहायक के 30 पद और प्रयोगशाला सहायक के छह पद है। नमूना सहायक में नौ पद अनारक्षित, पांच अनुसूचित जाति, 13 अनुसूचित जनजाति और तीन पद अति पिछड़ा वर्ग के लिए हैं। इन्हीं 30 पदों में छह पद महिला, एक पद भूतपूर्व सैनिक के लिए भी आरक्षित है।