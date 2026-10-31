छत्तीसगढ़ राज्योत्सव में खलल डाल सकती है बारिश, बंगाल की खाड़ी में तैयार हो सकता है एक और चक्रवात

नईदुनिया प्रतिनिधि, रायपुर। बंगाल की खाड़ी में सक्रिय हुआ शक्तिशाली मौसमी सिस्टम अब छत्तीसगढ़ के मौसम को पूरी तरह प्रभावित करने लगा है। दक्षिण-पूर्वी बंगाल की खाड़ी में बना कम दबाव का क्षेत्र शनिवार को अवदाब में तब्दील हो गया है। मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार आगामी 24 घंटों के भीतर इसके चक्रवाती तूफान का रूप लेने की संभावना जताई जा रही है। मौसमी उथलपुथल के कारण राज्योत्सव के भींगने की भी संभावना पैदा हो गई है।

जशपुर जिले के मनोरा में 7 सेमी और कुनकुरी में 5 सेमी वर्षा दर्ज की गई। मौसम विभाग ने अगले दो दिनों तक प्रदेश के अनेक स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश का अनुमान जताया है। राजधानी में एक नवंबर को राज्योत्सव के शुभारंभ के दिन भी मौसम बाधा बन सकता है।

रायपुर में मेघमय रहेगा आकाश रायपुर में आकाश आंशिक मेघमय रहने और गरज-चमक के साथ बारिश होने की संभावना है। अधिकतम तापमान 30 और न्यूनतम 21 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का अनुमान है। प्रदेश में एक-दो स्थानों पर बिजली गिरने की चेतावनी भी जारी की गई है। जशपुर-बलरामपुर में ज्यादा बरसे बादल पिछले 24 घंटे में प्रदेश के कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम और एक-दो स्थानों पर भारी वर्षा हुई। जशपुर जिले के मनोरा में सर्वाधिक 7 सेमी बारिश दर्ज की गई। कुनकुरी में 5, बगीचा में 4 तथा तपकरा, सन्ना और कांसाबेल में 3-3 सेमी वर्षा हुई। जशपुरनगर और पत्थलगांव में 2-2 सेमी पानी बरसा। बलरामपुर जिले के कुसमी में 5, सामरी और चांदो में 2-2 सेमी बारिश दर्ज की गई। रामचंद्रपुर और चलगली में एक-एक सेमी वर्षा हुई। रायगढ़ जिले के लैलूंगा में 2 और मुकडेगा में एक सेमी बारिश हुई।