छत्तीसगढ़ मौसम अपडेट: चक्रवाती सिस्टम कमजोर, अगले तीन दिनों में गिरेगा पारा

नईदुनिया प्रतिनिधि, रायपुर। छत्तीसगढ़ में चक्रवाती सिस्टम का असर अब धीरे-धीरे कमजोर पड़ने लगा है, जिसके चलते राज्य में बारिश की गतिविधियों पर लगभग विराम लग गया है। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार, आगामी तीन दिनों के भीतर प्रदेश के न्यूनतम तापमान में दो से तीन डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट दर्ज की जाएगी। इसके बाद तापमान में किसी बड़े बदलाव की संभावना नहीं है। सात नवंबर से पूरे प्रदेश में मौसम पूरी तरह से शुष्क बने रहने का अनुमान जताया गया है।

मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार, पूर्वी तेलंगाना और उससे लगे तटीय आंध्र प्रदेश के ऊपर समुद्र तल से 3.1 से 4.5 किलोमीटर की ऊंचाई पर बना ऊपरी वायु चक्रवाती परिसंचरण अब कमजोर पड़ रहा है। इसके प्रभाव से गुरुवार को प्रदेश के इक्का-दुक्का स्थानों पर बहुत हल्की से हल्की बारिश दर्ज की गई। सरायपाली में तीन सेंटीमीटर और कोंटा में दो सेंटीमीटर तक वर्षा रिकॉर्ड की गई, जबकि जगदलपुर में भी हल्की बूंदें गिरीं। हालांकि, अब इस सिस्टम का असर खत्म होने की ओर है और मौसम साफ होने लगा है।