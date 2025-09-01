मेरी खबरें
नईदुनिया ट्रेंडिंग

अपना राज्य चुनें

Top Cities
States
    Move to Naidunia APP

    Trending

    CG Weather Update: रायपुर से बिलासपुर तक झमाझम बरसात, IMD ने दी भारी बारिश की चेतावनी

    Weather Update Today: छत्तीसगढ़ में मानसून फिर से सक्रिय (Monsoon Aaj Ka Mausam) हो गया है। अगले 96 घंटों तक प्रदेशभर में मध्यम से भारी बारिश की संभावना जताई गई है। रायपुर, बिलासपुर और सरगुजा समेत सभी 33 जिलों में अलर्ट (IMD Alert) जारी किया गया है। बारिश से तापमान में गिरावट दर्ज की गई है, वहीं सरगुजा में हादसा हुआ।

    By Akash Sharma
    Edited By: Akash Sharma
    Publish Date: Mon, 01 Sep 2025 07:28:10 AM (IST)
    Updated Date: Mon, 01 Sep 2025 08:54:23 AM (IST)
    CG Weather Update: रायपुर से बिलासपुर तक झमाझम बरसात, IMD ने दी भारी बारिश की चेतावनी
    Weather Report: छत्तीसगढ़ में मानसून का ताबड़तोड़ कमबैक

    HighLights

    1. छत्तीसगढ़ में मानसून की ताबड़तोड़ वापसी
    2. अगले 96 घंटे भारी बारिश की चेतावनी
    3. रायपुर-बिलासपुर में मौसम ने बदली करवट

    डिजिटल डेस्क: छत्तीसगढ़ में मानसून ने एक बार फिर ताबड़तोड़ वापसी की है। मौसम विभाग (IMD Alert) के अनुसार, 4 सितंबर तक प्रदेश के कई हिस्सों में मध्यम से भारी वर्षा (Weather Update Today) होगी। रायपुर, बिलासपुर और आसपास के क्षेत्रों में मौसम ने करवट ले ली है। शुक्रवार को हुई वर्षा के बाद शनिवार को भी आंशिक बादलों के साथ उमसभरी गर्मी का माहौल बना रहेगा, हालांकि समय-समय पर झमाझम बारिश (Heavy Rain) होगी।

    naidunia_image

    33 जिलों में अलर्ट

    IMD रायपुर ने भारी बारिश की चेतावनी देते हुए सभी 33 जिलों को अलर्ट पर रखा है। अगले 96 घंटों तक गरज-चमक के साथ तेज बारिश की संभावना जताई गई है। पिछले 24 घंटों में भी कई जिलों में मध्यम से तेज वर्षा रिकॉर्ड की गई है।

    मानसूनी रेखा वर्तमान में बीकानेर, अजमेर, गुना, दमोह, पंडारा रोड, संबलपुर और पुरी से होते हुए बंगाल की खाड़ी तक सक्रिय है। इसकी वजह से इन सभी इलाकों में अच्छी बारिश की संभावना है। साथ ही दक्षिण-पश्चिम मध्यप्रदेश के ऊपर लगभग 0.9 किमी ऊंचाई पर चक्रवाती परिसंचरण बना हुआ है। मानसूनी रेखा और इस चक्रवात के असर से छत्तीसगढ़ में वर्षा की गतिविधियां और बढ़ेंगी।

    भारी वर्षा से जनजीवन पर असर

    बारिश का असर तापमान पर भी देखा जा रहा है। रायपुर जिले के गोबरा नवापारा में सबसे अधिक 52.2 मिमी वर्षा दर्ज की गई। वहीं रायपुर का अधिकतम तापमान 33 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। दुर्ग जिले में अधिकतम तापमान 33.8 डिग्री और पेण्ड्रा रोड में न्यूनतम तापमान 22 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया।

    हालांकि भारी वर्षा से जनजीवन पर भी असर पड़ रहा है। सरगुजा जिले में तेज बहाव वाली नदी में डूबने से क्लास 1 के एक नाबालिक बच्चे की मौत हो गई। नदी में नहाने गया बच्चा पानी के तेज बहाव में बह गया और शव एक किलोमीटर दूर किनारे मिला।

    इस तरह आने वाले चार दिन छत्तीसगढ़ के लिए बारिश भरे रहने वाले हैं। लोगों को सतर्क रहने और अनावश्यक यात्रा से बचने की सलाह दी गई है।

    यह भी पढ़ें- बहू से दुष्कर्म करने वाले ससुर को दस साल की सजा, कोर्ट ने फैसले में दिया रामचरित मानस के दोहे का उदाहरण

    pixelcheck
    This website uses cookie or similar technologies, to enhance your browsing experience and provide personalised recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.