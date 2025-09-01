CG Weather Update: रायपुर से बिलासपुर तक झमाझम बरसात, IMD ने दी भारी बारिश की चेतावनी

डिजिटल डेस्क: छत्तीसगढ़ में मानसून ने एक बार फिर ताबड़तोड़ वापसी की है। मौसम विभाग (IMD Alert) के अनुसार, 4 सितंबर तक प्रदेश के कई हिस्सों में मध्यम से भारी वर्षा (Weather Update Today) होगी। रायपुर, बिलासपुर और आसपास के क्षेत्रों में मौसम ने करवट ले ली है। शुक्रवार को हुई वर्षा के बाद शनिवार को भी आंशिक बादलों के साथ उमसभरी गर्मी का माहौल बना रहेगा, हालांकि समय-समय पर झमाझम बारिश (Heavy Rain) होगी।

33 जिलों में अलर्ट IMD रायपुर ने भारी बारिश की चेतावनी देते हुए सभी 33 जिलों को अलर्ट पर रखा है। अगले 96 घंटों तक गरज-चमक के साथ तेज बारिश की संभावना जताई गई है। पिछले 24 घंटों में भी कई जिलों में मध्यम से तेज वर्षा रिकॉर्ड की गई है।