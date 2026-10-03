सीएम साय पहुंचे सिंगापुर, फाेरम, राॅउंडटेबल में निवेशकों को बताएंगे छत्तीसगढ़ में निवेश की संभावनाएं

डिजिटल टीम, नईदुनिया, रायपुर। छत्तीसगढ़ को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर निवेश का प्रमुख केंद्र बनाने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री विष्णु देव साय एक उच्चस्तरीय प्रतिनिधिमंडल के साथ सिंगापुर पहुंचे हैं। सिंगापुर आगमन पर भारत के उच्चायुक्त डॉ. शिल्पक अंबुले ने मुख्यमंत्री का स्वागत किया। यह विदेश दौरा राज्य के आर्थिक और औद्योगिक परिदृश्य को नई गति देने की दिशा में रणनीतिक कदम माना जा रहा है। इसका प्राथमिक लक्ष्य बहुराष्ट्रीय कंपनियों को छत्तीसगढ़ की विकास यात्रा से जोड़ना है।

भारत सरकार के विदेश मंत्रालय द्वारा आयोजित प्रथम 'सिंग फोरम 2026' में सहभागिता के लिए छत्तीसगढ़ को विशेष रूप से नामित किया गया है। सिंगापुर बिजनेस फेडरेशन द्वारा आयोजित इस प्रतिष्ठित अंतरराष्ट्रीय मंच पर राज्य को अपनी उपलब्धियों, विकास योजनाओं और निवेश के अवसरों को दुनिया के अग्रणी उद्योगपतियों के सामने प्रस्तुत करने का विशेष अवसर मिला है। यह अंतरराष्ट्रीय सहभागिता राज्य में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को आकर्षित करने का मजबूत आधार तैयार करेगी।

सीईओ राउंडटेबल में उद्योगपतियों से सीधी चर्चा दौरे के दौरान मुख्यमंत्री विष्णु देव साय फोरम में आयोजित प्रतिष्ठित 'सीईओ राउंडटेबल' में शामिल होंगे। इस विशेष सत्र में वे सिंगापुर के प्रमुख कॉरपोरेट घरानों, वित्तीय संस्थानों और वैश्विक कंपनियों के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों से विस्तृत द्विपक्षीय चर्चा करेंगे। बैठक के दौरान राज्य में आईटी, लॉजिस्टिक्स, नवीकरणीय ऊर्जा, इलेक्ट्रॉनिक्स और खाद्य प्रसंस्करण जैसे उभरते क्षेत्रों में पूंजी निवेश की अपार संभावनाओं को प्रमुखता से प्रस्तुत किया जाएगा। नई औद्योगिक नीति और संसाधनों का प्रदर्शन मुख्यमंत्री ने अपनी प्राथमिकताएं साझा करते हुए कहा कि राज्य सरकार का प्रयास छत्तीसगढ़ को देश और दुनिया के सर्वश्रेष्ठ निवेश गंतव्यों में स्थापित करना है। उन्होंने रेखांकित किया कि राज्य की नई प्रगतिशील औद्योगिक नीति, प्रचुर प्राकृतिक व खनिज संपदा, सुदृढ़ अधोसंरचना और कुशल मानव संसाधन वैश्विक निवेशकों के लिए अनुकूल वातावरण उपलब्ध कराते हैं। शासन पारदर्शी नीतियों और त्वरित स्वीकृतियों के साथ निवेशकों को पूर्ण सुरक्षा व सहयोग देने के लिए प्रतिबद्ध है।