एसआईआर और ईवीएम विवाद पर चिराग पासवान की रायपुर में खरी-खरी, पूछा- क्या, हिमाचल में दोबारा चुनाव कराएगी कांग्रेस

राज्य ब्यूरो,नईदुनिया,रायपुर। राज्य की राजनीति में अब लोक जनशक्ति पार्टी (एलजेपी) अपनी सियासी जमीन मजबूत करने की तैयारी में है। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान रविवार को रायपुर पहुंचे और जल्द पार्टी की राज्य इकाई गठित करने का एलान किया। उन्होंने पत्रकारों से चर्चा करते कहा कि पहले प्रदेश संगठन खड़ा किया जाएगा, इसके बाद जिला स्तर तक विस्तार और पदाधिकारियों की नियुक्ति होगी।

कांग्रेस नेता राहुल गांधी के सत्याग्रह और विपक्ष के चुनाव संबंधी आरोपों पर तीखा निशाना साधते हुए चिराग ने कहा कि सत्याग्रह की सोच अच्छी है और युवाओं व देश के नागरिकों को अपनी बात रखने के लिए अधिक से अधिक मंच मिलना चाहिए, लेकिन विपक्ष यदि हर मुद्दे पर झूठ और भ्रम फैलाएगा तो जनता का भरोसा नहीं जीत पाएगा। विपक्ष मुद्दे उठाता है और कुछ समय बाद उन्हें छोड़ देता है। ईवीएम और एसआइआर विवाद इसका उदाहरण हैं। जनता को बार-बार भ्रमित करने के बजाय विपक्ष को अपनी हार के कारणों पर गंभीरता से आत्ममंथन करना चाहिए।

परिस्थितियों को देखकर लेंगे निर्णय चुनाव में कितनी सीटों पर उतरना है और भाजपा के साथ गठबंधन करना है या नहीं, इसका फैसला संगठन मजबूत होने के बाद राजनीतिक परिस्थितियों को देखकर किया जाएगा। रायपुर में आयोजित युवा संवाद कार्यक्रम में चिराग ने युवाओं से सीधे जुड़ने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि युवाओं की समस्याओं और अपेक्षाओं को समझना जरूरी है और पार्टी इसी उद्देश्य से संवाद कार्यक्रम कर रही है। एसआईआर पर चुनाव आयोग को घेरा एसआईआर को लेकर चिराग ने कहा कि मतदाताओं को यदि चुनाव आयोग की प्रक्रिया पर संदेह है तो आयोग को उनका भरोसा जीतना चाहिए। मतदाता सूची से बड़े पैमाने पर नाम हटने के आरोपों पर उन्होंने कहा कि यदि ऐसा व्यापक स्तर पर हुआ होता तो इसका असर जमीन पर दिखाई देता और बड़े आंदोलन खड़े होते।