CLAT 2026 का रिजल्ट जारी, आरुष तिवारी छत्तीसगढ़ में बने स्टेट टॉपर, 119 में से हासिल किए 102.5 अंक

नईदुनिया प्रतिनिधि, रायपुर। CLAT 2026 का परिणाम कल 16 दिसंबर को घोषित किया गया। ज्ञात हो कि CLAT (CLAT) परीक्षा 25 राष्ट्रीय विधि स्कूलों में प्रवेश पाने के लिए दी जाती है। यह परीक्षा 7 दिसंबर को आयोजित हुई थी। इस साल लगभग 75,000 छात्रों ने पांच वर्षीय लॉ कोर्स के लिए यह परीक्षा दी थी। रायपुर से दो छात्रों ने उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है।

आरुष तिवारी ने हासिल किया पहला स्थान आरुष तिवारी ने AIR 111 रैंक हासिल करते हुए छत्तीसगढ़ में पहला स्थान (State Rank 1) प्राप्त किया है। वहीं हर्ष कुमार झा ने AIR 130 रैंक के साथ छत्तीसगढ़ में दूसरा स्थान (State Rank 2) प्राप्त किया है। आरुष ने इस परीक्षा में 119 में से 102.5 अंक प्राप्त किए हैं, वहीं हर्ष ने 119 में से 101.75 अंक प्राप्त किए हैं। इन दोनों के अलावा और भी कई छात्रों ने उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है, जिनका विवरण निम्नलिखित है-