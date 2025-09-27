CG News: रायपुर में सिपाही का हाथ छुड़ाकर फरार हुआ शातिर चोर, मामले को दबाने में लगी पुलिस

नईदुनिया प्रतिनिधि,रायपुर । माना थाना क्षेत्र से पुलिस की लापरवाही का मामला सामने आया है। चोरी के आरोप में गिरफ्तार बदमाश थाने में ही सिपाही का हाथ छुड़ाकर फरार हो गया। हालांकि पुलिस का कहना है कि आरोपित फरार है, लेकिन हाथ छुड़ाकर भागने की पुष्टि नहीं की गई है। पुलिस घटना को छिपने में लगी है।
जानकारी के अनुसार, अनिल बघेल की शिकायत पर पुलिस ने शुक्रवार को चंदन चेलक और उसके साथी महेश जांगड़े उर्फ ब्लेड को गिरफ्तार किया था। आरोप है कि दोनों ने धरमपुरा स्थित एक सूने मकान से करीब 10 लाख रुपये के सोने-चांदी के जेवर और नकदी चोरी की थी। गिरफ्तारी के बाद शुक्रवार को पुलिस दोनों को कोर्ट ले जाने की तैयारी कर रही थी। इस दौरान दस्तावेजी कार्रवाई चल रही थी कि तभी मौका पाकर महेश सिपाही का हाथ छुड़ाकर भाग निकला।
चोरी का पूरा माल बरामद
बताया जाता है कि महेश और चंदन दोनों शातिर चोर हैं और पहले भी चोरी के मामलों में जेल जा चुके हैं। फिलहाल पुलिस ने दोनों के कब्जे से चोरी का पूरा माल बरामद कर लिया है और फरार आरोपित महेश की तलाश तेज कर दी है। इससे पहले तेलीबांधा थाना क्षेत्र का एक आरोपित कोर्ट से चकमा देकर भाग गया था। वहीं जेल से भागने वाले आरोपित को पुलिस अब तक पकड़ नहीं पाई है। पांच हजार का उस पर इनाम भी घोषित किया गया है।
इसे भी पढ़ें- अंबिकापुर में Elvish Yadav के गरबा इवेंट पर बवाल, होटल में घुसने तक नहीं दिया गया, बाहर से ही लौटना पड़ा