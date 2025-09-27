CG News: रायपुर में सिपाही का हाथ छुड़ाकर फरार हुआ शातिर चोर, मामले को दबाने में लगी पुलिस

नईदुनिया प्रतिनिधि,रायपुर । माना थाना क्षेत्र से पुलिस की लापरवाही का मामला सामने आया है। चोरी के आरोप में गिरफ्तार बदमाश थाने में ही सिपाही का हाथ छुड़ाकर फरार हो गया। हालांकि पुलिस का कहना है कि आरोपित फरार है, लेकिन हाथ छुड़ाकर भागने की पुष्टि नहीं की गई है। पुलिस घटना को छिपने में लगी है।

जानकारी के अनुसार, अनिल बघेल की शिकायत पर पुलिस ने शुक्रवार को चंदन चेलक और उसके साथी महेश जांगड़े उर्फ ब्लेड को गिरफ्तार किया था। आरोप है कि दोनों ने धरमपुरा स्थित एक सूने मकान से करीब 10 लाख रुपये के सोने-चांदी के जेवर और नकदी चोरी की थी। गिरफ्तारी के बाद शुक्रवार को पुलिस दोनों को कोर्ट ले जाने की तैयारी कर रही थी। इस दौरान दस्तावेजी कार्रवाई चल रही थी कि तभी मौका पाकर महेश सिपाही का हाथ छुड़ाकर भाग निकला।