नईदुनिया प्रतिनिधि, रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने अकवान चक्रवात के प्रभाव से प्रदेश में फसलों को हुए नुकसान पर किसानों को बड़ी राहत देने की घोषणा की है। मुख्यमंत्री ने सभी जिला कलेक्टरों को प्रभावित क्षेत्रों में तत्काल फसल क्षति का सर्वेक्षण कराने के निर्देश जारी किए हैं। उन्होंने किसानों को आश्वस्त करते हुए कहा कि राज्य सरकार हर प्रभावित अन्नदाता के साथ खड़ी है और किसी को भी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। सर्वेक्षण पूरा होने के बाद सभी पात्र किसानों को नियमानुसार आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई जाएगी।