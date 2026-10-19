छत्तीसगढ़ में सरकारी शिक्षकों की संख्या घटी, 57 हजार शिक्षक भर्ती के वादे के बीच दो साल में 2582 टीचर घटे: कांग्रेस

राज्य ब्यूरो, नईदुनिया, रायपुर। प्रदेश में शिक्षकों की भर्ती को लेकर सियासत तेज हो गई है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने भाजपा सरकार पर बड़ा आरोप लगाया है।
बैज ने कहा कि भाजपा सरकार ने 57 हजार शिक्षकों की भर्ती का वादा किया था, लेकिन डीएड-बीएड उत्तीर्ण और टीईटी पास बेरोजगार युवाओं को निराश किया है। सरकार भर्ती के नाम पर केवल घोषणाएं कर रही है, जमीन पर काम नहीं दिख रहा।
उन्होंने यू-डायस प्लस के आंकड़ों का हवाला दिया। उनके मुताबिक प्रदेश में सरकारी शिक्षकों की संख्या लगातार घट रही है। दो वर्षों में कुल 2,582 शिक्षक कम हुए हैं। वर्ष 2023-24 में 1,88,721 शिक्षक थे, जो 2024-25 में घटकर 1,88,578 रह गए। वहीं 2025-26 में यह संख्या 1,86,139 हो गई है।
बैज ने कहा कि एकल-शिक्षक और शिक्षक-विहीन स्कूलों की समस्या बढ़ती जा रही है। इसका सीधा असर बस्तर, सरगुजा और ग्रामीण क्षेत्रों के विद्यार्थियों की पढ़ाई पर पड़ रहा है। विषय विशेषज्ञ शिक्षकों की कमी से सरकारी स्कूलों में शिक्षा की गुणवत्ता प्रभावित हो रही है।
उन्होंने पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में 27,069 नियमित शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया का उल्लेख किया और कहा कि मौजूदा सरकार में नियुक्तियों की गति धीमी है। उन्होंने मांग की कि शिक्षकों के रिक्त पदों पर जल्द भर्ती की जाए और सरकारी स्कूलों में पर्याप्त शिक्षक उपलब्ध कराए जाएं। कांग्रेस बेरोजगार युवाओं और शिक्षा व्यवस्था से जुड़े मुद्दे को सड़क से विधानसभा तक उठाएगी।