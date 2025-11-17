मेरी खबरें
    रायपुर में पार्षद पर बीएलओ को धमकाने का आरोप, कांग्रेस ने की FIR दर्ज करने की मांग

    रायपुर में मतदाता सूची पुनरीक्षण के दौरान भाजपा पार्षद अंबर अग्रवाल पर बीएलओ को धमकाने का आरोप लगा है। एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें पार्षद बीएलओ को धमका रहे हैं, इसके बाद बीएलओ डरकर रो पड़ती है। कांग्रेस इस घटना को लेकर पार्षद के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग कर रहे हैं।

    By Digital Desk
    Edited By: Roman Tiwari
    Publish Date: Mon, 17 Nov 2025 12:49:30 PM (IST)
    Updated Date: Mon, 17 Nov 2025 12:57:11 PM (IST)
    रायपुर में पार्षद पर बीएलओ को धमकाने का आरोप, कांग्रेस ने की FIR दर्ज करने की मांग
    पार्षद पर बीएलओ को धमकाने का आरोप (सांकेतिक फोटो)

    HighLights

    1. भाजपा पार्षद पर बीएलओ को धमकाने का आरोप
    2. कांग्रेस प्रतिनिधियों को साथ न रखने की चेतावनी
    3. डरी-सहमी बीएलओ मौके पर ही फफककर रो पड़ी

    नईदुनिया प्रतिनिधि, रायपुर: पुरानी बस्ती में मतदाता सूची पुनरीक्षण के दौरान भाजपा पार्षद अंबर अग्रवाल पर बीएलओ को धमकाने का आरोप लगाते हुए कांग्रेस ने एफआइआर दर्ज करने की मांग की। मतदाता विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण अभियान के बीच रायपुर की पुरानी बस्ती में रविवार को एक गंभीर और बेहद शर्मनाक घटना सामने आई है। घर-घर मतदाता सत्यापन के दौरान एक शासकीय बीएलओ को भाजपा पार्षद अंबर अग्रवाल द्वारा धमकाए जाने का वीडियो प्रसारित हो गया है।

    बीएलओ को धमकाने का वीडियो वायरल

    प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, बीएलओ अपने निर्धारित कार्य के तहत मतदाता सत्यापन कर रही थीं। इसी दौरान पार्षद अंबर अग्रवाल वहां पहुंचे और उन्होंने बीएलओ पर दबाव बनाया, कांग्रेस प्रतिनिधियों को साथ न रखने की चेतावनी दी, और सरकारी कार्य में बाधा पहुंचाने जैसा आचरण किया। स्थिति इतनी भयावह हो गई कि डरी-सहमी बीएलओ वहीं पर फफककर रो पड़ी।


    रो पड़ी बीएलओ

    वीडियो में पार्षद का आक्रामक व्यवहार स्पष्ट दिख रहा है, जिसके बाद क्षेत्र में तनाव का माहौल बन गया। कांग्रेस ने कहा, यह अमानवीय, अवैधानिक और लोकतंत्र पर हमला, घटना के बाद कांग्रेस के छाया पार्षद बंशी कन्नौजे ने कड़ा बयान जारी किया। उन्होंने कहा यह अत्यंत शर्मनाक है कि पुरानी बस्ती के भाजपा पार्षद ने एक महिला बीएलओ को इस कदर धमकाया कि वह डर के मारे रो पड़ी। यह सरकार संचालित कार्य में बाधा डालने और एक महिला कर्मचारी को मानसिक प्रताड़ना देने का गंभीर अपराध है।

    बता दें कि छत्तीसगढ़ समेत देश के 12 राज्यों में चुनाव आयोग की ओर से मददान सूची का विशेष गहन पुनरिक्षण कराया जा रहा है। इस प्रक्रिया में बूथ लेबल अधिकारी हर वोटर के घर जाकर उनका सत्यापन कर रहे हैं। इस दौरान सभी पार्टियों के प्रतिनिधि भी बीएलओ के साथ प्रक्रिया में साथ रह रहे हैं। रायपुर में इसी दौरान पार्षद पर बीएलओ को धमकाने का आरोप लगा है।

