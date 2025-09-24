मेरी खबरें
नईदुनिया ट्रेंडिंग

अपना राज्य चुनें

Top Cities
States
    Move to Naidunia APP

    Trending

    मध्य प्रदेश के बाद अब छत्तीसगढ़ में कांग्रेस में जिला अध्यक्षों के बदलेंगे चेहरे, चयन के लिए पर्यवेक्षक नियुक्त

    अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी (एआईसीसी) का गुजरात से शुरू हुआ ‘संगठन सृजन अभियान’ अब हरियाणा और मध्य प्रदेश के बाद छत्तीसगढ़ में भी लागू होगा। प्रदेश में कई जिलों के अध्यक्षों को बदला जाएगा। इसके लिए एआईसीसी ने 17 पर्यवेक्षकों की नियुक्ति कर दी है।

    By Abhishek Rai
    Edited By: Akash Pandey
    Publish Date: Wed, 24 Sep 2025 06:12:16 AM (IST)
    Updated Date: Wed, 24 Sep 2025 06:12:16 AM (IST)
    मध्य प्रदेश के बाद अब छत्तीसगढ़ में कांग्रेस में जिला अध्यक्षों के बदलेंगे चेहरे, चयन के लिए पर्यवेक्षक नियुक्त
    मध्य प्रदेश के बाद अब छत्तीसगढ़ में कांग्रेस में जिला अध्यक्षों के बदलेंगे चेहरे

    HighLights

    1. ‘संगठन सृजन अभियान’ अब छत्तीसगढ़ में भी लागू होगा
    2. छ्त्तीसगढ़ में कई जिलों के अध्यक्षों को बदला जाएगा
    3. एआईसीसी ने 17 पर्यवेक्षकों की नियुक्ति कर दी है

    राज्य ब्यूरो, रायपुर। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी (एआईसीसी) का गुजरात से शुरू हुआ ‘संगठन सृजन अभियान’ अब हरियाणा और मध्य प्रदेश के बाद छत्तीसगढ़ में भी लागू होगा। प्रदेश में कई जिलों के अध्यक्षों को बदला जाएगा। इसके लिए एआईसीसी ने 17 पर्यवेक्षकों की नियुक्ति कर दी है।

    ये पर्यवेक्षक जिलों का दौरा कर स्थानीय नेताओं, कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों से चर्चा करेंगे और जिला अध्यक्ष पद के दावेदारों की सूची तैयार कर साक्षात्कार लेंगे। इसके बाद गोपनीय रिपोर्ट एआईसीसी को सौंपी जाएगी, जिसके आधार पर नए जिलाध्यक्ष नियुक्त होंगे। अक्टूबर में पर्यवेक्षकों के आने की संभावना है।

    महिलाओं और युवाओं को प्राथमिकता

    जिलाध्यक्ष के लिए तीन से पांच नाम प्रस्तावित किए जाएंगे। इनमें 50 प्रतिशत पद महिलाओं के लिए आरक्षित रहेंगे, जबकि शेष पदों में 50 वर्ष से कम आयु के युवाओं को प्राथमिकता दी जाएगी। एआईसीसी चाहती है कि नए जिलाध्यक्ष केवल संगठनात्मक जिम्मेदारी ही न संभालें बल्कि चुनाव लड़ने योग्य भी हों।

    संगठन को मजबूत करने की कोशिश

    गुजरात और अन्य राज्यों की तरह यहां भी पार्टी संगठन को बूथ स्तर तक मजबूत करने की योजना बना रही है। प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने मार्च में शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के लिए 14 जिलाध्यक्षों की सूची जारी की थी, लेकिन 27 जिलाध्यक्षों की नियुक्तियां लंबित रहीं। पार्टी पदाधिकारियों का कहना है कि आगे और भी पर्यवेक्षकों की नियुक्ति की जाएगी। यह कदम आगामी विधानसभा, लोकसभा और नगरीय निकाय चुनावों को ध्यान में रखते हुए उठाया जा रहा है।

    जिलाध्यक्षों को मिलेंगी अधिक शक्तियां

    इस बार जिलाध्यक्षों को संगठन में पूरी शक्तियां दी जाएंगी। टिकट वितरण में भी उनकी रिपोर्ट को अहम माना जाएगा। अब तक जिलाध्यक्षों पर किसी विशेष नेता या गुट का दबाव रहता था और स्थानीय कार्यकर्ताओं की उपेक्षा होती थी। नए बदलाव से पार्टी को जमीनी कार्यकर्ताओं को जोड़ने में मदद मिलेगी।

    नियुक्त पर्यवेक्षकों की सूची

    सप्तगिरि उलाका, अजय कुमार लल्लू, सुबोध कांत सहाय, उमंग सिंगर, आरसी खुंटिया, राजेश ठाकुर, विवेक बंसल, डॉ. नितिन राउत, श्याम कुमार बरवे, प्रफुल्ल गुदाढे, चरण सिंह सापरा, विकास ठाकरे, हीना कांवरे, रीता चौधरी, रेहाना रेयाज चिश्ती, अजमतुल्लाह हुसैनी और सीताराम लांबा।

    मंडल और ब्लॉक कमेटियां

    प्रदेश कांग्रेस में मंडल और ब्लॉक कमेटियों का गठन भी पूरा हो गया है। सूची जल्द जारी होगी। बताया जा रहा है कि प्रदेशाध्यक्ष दीपक बैज ने सूची एआईसीसी को भेज दी है। 7 जुलाई को राजधानी के राजीव भवन में हुई राजनीतिक मामलों की समिति की बैठक में राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने निर्देश दिए थे कि बूथ से लेकर जिलाध्यक्षों की नियुक्ति 30 सितंबर तक पूरी कर ली जाए।

    पहली बार प्रदेश में ब्लॉक कांग्रेस कमेटियों के नीचे मंडल कमेटियों का गठन किया जा रहा है। पूरे प्रदेश में करीब 1,300 मंडल कमेटियां बनाई जाएंगी, जिनमें प्रत्येक में 21 सदस्य होंगे। इनमें अध्यक्ष, तीन उपाध्यक्ष, कोषाध्यक्ष, तीन सचिव, तीन सहसचिव, एक इंटरनेट मीडिया समन्वयक और नौ कार्यकारिणी सदस्य शामिल होंगे।

    pixelcheck
    This website uses cookie or similar technologies, to enhance your browsing experience and provide personalised recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.