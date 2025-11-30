उपभोक्ताओं को मिलेगी बड़ी राहत, 200 यूनिट तक बिजली बिल हाफ करेगी छत्तीसगढ़ सरकार, दायरे में आएंगे 30 हजार लोग

मेरी खबरें
    By Mohan Kumar
    Edited By: Mohan Kumar
    Publish Date: Sun, 30 Nov 2025 10:01:04 PM (IST)
    Updated Date: Sun, 30 Nov 2025 10:01:03 PM (IST)
    छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय।

    नईदुनिया प्रतिनिधि, राजनांदगांव। बिजली बिल में 400 यूनिट तक हाफ बिल का लाभ दिया जाता था। जिसे घटाकर 100 यूनिट कर दिया गया था। अब 200 यूनिट तक उपभोक्ताओं को हाफ बिजली बिल का लाभ मिलेगा। इसे लेकर बिजली कंपनी ने तैयारी शुरू करा दी है। जानकारी के मुताबिक, 30 हजार से अधिक उपभोक्ता योजना के दायरे में आएंगे। हाफ बिजली में 100 यूनिट तक ही छूट दिए जाने के बाद उपभोक्ताओं में आक्रोश देखा गया था। वहीं राजनीतिक दलों ने भी प्रदर्शन किया था। 30 हजार उपभोक्ताओं को 200 यूनिट हाफ बिजली बिल योजना का लाभ मिलेगा। यदि कोई उपभोक्ता 201 यूनिट बिजली खपत करता है तो उसे इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा।

    वर्तमान में सिर्फ 100 यूनिट बिजली खपत पर ही छूट का लाभ मिल रहा है। मौखिक जानकारी, तैयारी शुरूराजनांदगांव संभाग में करीब एक लाख 30 हजार उपभोक्ताओं हैं। 200 यूनिट हाफ बिजली योजना दिसंबर माह से लागू हो सकती है। इसके लिए शासन से स्पष्ट निर्देश नहीं मिला है। मौखिक रूप से जानकारी मिली है। इसी के आधार पर तैयारी शुरू कर दी गई है। हाफ बिजली बिल योजना के लाभ के लिए शासन से गाइडलाइन भी जारी हुई है। बता दें कि छह माह से अधिक का बिल बकाया होने पर बिजली उपभोक्ताओं को छूट का लाभ नहीं मिलेगा। बिजली विभाग के अधिकारियों ने बताया कि ठंड के सीजन में बिजली की खपत कम हो जाती है। दिसंबर में छूट का लाभ लेने वाले उपभोक्ताओं की संख्या में बढ़ोतरी हो सकती है।


    मीटर रीडिंग के आधार पर सर्वे कर अलग से सूची तैयार कर रहे हैं। इसकी जानकारी शासन को भेजी जाएगी।सोलर सिस्टम के लिए थोक में आवेदनजिले में सोलर पैनल लगाने के लिए अब तक 7,000 से अधिक आवेदन आ चुके हैं। जिसमें से मात्र 300 से अधिक मकानों में सोलर पैनल लग गए है। सोलर पैनल लगाने के लिए लोगों ने जागरूकता दिखाई है। जिले में करीब आठ वेंडर सोलर पैनल पर काम कर रहे हैं। मांग अधिक होने के कारण सोलर पैनल की सप्लाई धीमी गति से हो रही है। बता दें कि जिले 25 हजार से अधिक उपभोक्ताओं को 400 यूनिट पर छूट का लाभ मिलता था। लेकिन अब छूट के दायरे से बाहर हो गए हैं।

    ऐसे उपभोक्ता अब सोलर पैनल लगाने में रुचि ले रहे हैं, ताकि भारी भरकम बिजली बिल से निजात मिल सके।सब्सिडी ने बढ़ाया रुझानसोलर पैनल लगाने के लिए अच्छी खासी सब्सिडी भी मिल रही है। यही नहीं, बैंक फाइनेंस सुविधा मिलने के कारण उपभोक्ताओं का रुझान सोलर पैनल की ओर बढ़ा है। छतों पर सौर पैनल स्थापना के लिए हितग्राहियों को प्राप्त होने वाले अनुदान के अंतर्गत रूफटाप सोलर प्लांट की क्षमता एक से दो किलोवाट एवं शून्य से 150 यूनिट विद्युत खपत होने पर 30 हजार से 60 हजार की राशि का अनुदान दिया जाएगा। इसी तरह रूफटाप सोलर प्लांट की क्षमता दो से तीन किलोवाट एवं 150 से 300 यूनिट विद्युत खपत होने पर 60 हजार से 78 हजार रुपये का अनुदान प्रदान किया जाएगा।

    सरकारी दफ्तरों में धूल खा रहे सोलर पैनल

    सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए सरकारी भवनों में करोड़ों की लागत से सोलर सिस्टम लगाए गए थे, कुछ वर्ष चलने के बाद सोलर सिस्टम अब शो-पीस साबित हो रहे हैं। मेंटेनेंस के लिए जिम्मेदारों ने हाथ पीछे खींच लिए हैं। एक ओर सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने जमकर प्रचार-प्रसार किया जा रहा है। वहीं दूसरी ओर सरकारी भवनों में ही सोलर सिस्टम की हालत खराब है। सरकारी भवनों में लगे सोलर सिस्टम धूल खा रहे हैं। विभाग हर माह हजारों रुपये बिजली बिल का भुगतान कर रहा है, लेकिन सोलर सिस्टम को सुधारने के लिए फंड का रोना रो रहे हैं।

    संबंधित विभागीय अधिकारी सोलर सिस्टम की मरम्मत को लेकर कागजों में ही बजट बना रहे हैं। शहर के जिला सहकारी केंद्रीय बैंक, दिग्विजय कालेज, डा.बल्देव प्रसाद मिश्र स्कूल, जिला अस्पताल व अन्य सरकारी भवनों में सोलर सिस्टम लगाए गए हैं, जो अब कबाड़ में तब्दील हो गए हैं।

    संभवत: इसी माह से उपभोक्ताओं को 200 यूनिट तक बिजली बिल हाफ योजना का लाभ मिलेगा। छह माह से अधिक का बिल बकाया होने पर बिजली उपभोक्ताओं को छूट का लाभ नहीं मिलेगा। - एमके साहू, प्रभारी डीई, विद्युत वितरण कंपनी।

