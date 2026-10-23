जल जीवन मिशन में 5 हजार करोड़ बकाया, 27 अक्टूबर को रायपुर में अर्धनग्न अवस्था में कटोरा लेकर प्रदर्शन करेंगे ठेकेदार

राज्य ब्यूरो, नईदुनिया. रायपुर। जल जीवन मिशन के तहत निर्माण कार्यों का पांच हजार करोड़ रुपये बकाया होने का दावा करते हुए प्रदेशभर के ठेकेदार 27 अक्टूबर को राजधानी में अर्धनग्न अवस्था में कटोरा लेकर प्रदर्शन करेंगे। छत्तीसगढ़ कांट्रैक्टर्स एसोसिएशन की बैठक में यह निर्णय लिया गया है। एसोसिएशन का कहना है कि लंबे समय से भुगतान अटकने के कारण ठेकेदार आर्थिक संकट से जूझ रहे हैं।

उनकी पूंजी निर्माण कार्यों में फंसी है, जबकि श्रमिकों का भुगतान, निर्माण सामग्री की कीमत और बैंक ऋण की किस्तें चुकाने का दबाव बना हुआ है। एसोसिएशन के पदाधिकारियों का कहना है कि जल जीवन मिशन के तहत सिंगल और मल्टी-विलेज, सौर ऊर्जा आधारित, रेट्रोफिटिंग, रनिंग वाटर, मल्टी-विलेज इन, नलकूप खनन सहित विभिन्न योजनाओं के तहत निर्माण कार्य कराए गए हैं।