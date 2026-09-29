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लॉरेंस बिश्नोई गैंग के नाम पर 25 करोड़ की मांगी रंगदारी, दोबारा गिरफ्तार होगा शोएब ढेबर

रायपुर में कांग्रेस नेता आनंद कुकरेजा से 25 करोड़ रुपये की रंगदारी मांगने और जान से मारने की धमकी देने के मामले में आरोपी शोएब ढेबर को पुलिस फिर से गि...और पढ़ें

By Akhil Kumar SharmaEdited By: Paritosh Dubey
Publish Date: Tue, 29 Sep 2026 10:35:04 PM (IST)Updated Date: Wed, 30 Sep 2026 07:33:36 AM (IST)
लॉरेंस बिश्नोई गैंग के नाम पर 25 करोड़ की मांगी रंगदारी, दोबारा गिरफ्तार होगा शोएब ढेबर
रंगदारी मांगने का आरोपी शोएब ढेबर। - फाइल फोटो

HighLights

  1. शोएब ढेबर की दोबारा गिरफ्तारी को मिली अनुमति
  2. आनंद कुकरेजा से मांगी गई थी भारी रंगदारी
  3. लॉरेंस बिश्नोई गैंग के नाम पर दी गई थी धमकी

नईदुनिया प्रतिनिधि, रायपुर। कांग्रेस नेता आनंद कुकरेजा से 25 करोड़ रुपये की रंगदारी मांगने के मामले में आरोपी शोएब ढेबर दोबारा गिरफ्तार होगा। रविवार को रिमांड कोर्ट से जमानत मिलने के बाद पुलिस ने सीजेएम कोर्ट में पुन: गिरफ्तारी की अनुमति मांगी थी। पुलिस की ओर से रखी गई दलीलों और उन्हीं आधारों को देखते हुए कोर्ट ने शोएब ढेबर की पुन: गिरफ्तारी की अनुमति दे दी है।

मामले में पुलिस ने कांग्रेस नेता आनंद कुकरेजा से 25 करोड़ रुपये की रंगदारी मांगने और रकम नहीं देने पर उन्हें तथा उनके परिवार को जान से मारने की धमकी देने की शिकायत पर कार्रवाई की थी। धमकी देने वाले ने खुद को अमन साव और लारेंस बिश्नोई गैंग का सदस्य बताया था। पुलिस की जांच में जांजगीर-चांपा के एक युवक की भूमिका सामने आई थी। पूछताछ के दौरान मिली जानकारी के आधार पर शोएब ढेबर का नाम सामने आया, जिसके बाद पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर पूछताछ की थी।


साजिश में कौन-कौन शामिल, पुलिस करेगी पूछताछ

शोएब की फिर से गिरफ्तारी के बाद पुलिस उसे रिमांड पर लेकर उससे यह पता लगाएगी कि कुकरेजा को धमकी देने की पूरी साजिश में कौन-कौन लोग शामिल थे और धमकी के लिए गैंग का नाम किस तरह इस्तेमाल किया गया। इस मामले में पुलिस पहले ही तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर धमकी वाले नंबर, मोबाइल उपकरणों और आरोपितों के बीच संपर्क की कड़ियों की जांच कर चुकी है। पुलिस इस प्रकरण को पूर्व महापौर एजाज ढेबर को लारेंस बिश्नोई और अमन साव गैंग के नाम पर मिली 50 करोड़ रुपये की धमकी से जोड़कर भी जांच कर रही है।