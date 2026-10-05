रायपुर में 25 करोड़ रंगदारी मामले में फरार शोएब ढेबर पर पुलिस ने घोषित किया 5 हजार का इनाम

नईदुनिया प्रतिनिधि, रायपुर। कांग्रेस नेता आनंद कुकरेजा से लारेंस बिश्नोई गैंग के नाम पर 25 करोड़ रुपये की रंगदारी मांगने के मामले में फरार चल रहे शोएब ढेबर की मुश्किलें बढ़ गई हैं। पुलिस की ओर से दोबारा गिरफ्तारी की अनुमति मिलने के बाद अब पुलिस उपायुक्त मध्य क्षेत्र तारकेश्वर पटेल ने शोएब ढेबर की गिरफ्तारी पर पांच हजार रुपये का इनाम घोषित किया है। पुलिस का कहना है कि आरोपी गिरफ्तारी से बचने के लिए लगातार ठिकाने बदल रहा है। उसकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस टीमों को लगाया गया है।

इधर, शोएब ढेबर की ओर से मामले को लेकर दायर पुनर्विचार याचिका डीजे कोर्ट से भी खारिज हो गई है। इसके बाद पुलिस के लिए उसकी गिरफ्तारी का रास्ता और साफ हो गया है। पुलिस ने तेलीबांधा थाने के अपराध क्रमांक 403/2026 में उसे फरार आरोपित घोषित करते हुए 2 अक्टूबर को इनाम उद्घोषणा जारी की थी।

25 करोड़ की रंगदारी से शुरू हुआ मामला तेलीबांधा थाना क्षेत्र में दर्ज मामले के अनुसार 14 सितंबर को कांग्रेस नेता आनंद कुकरेजा के मोबाइल पर विदेशी नंबर से वाट्सएप के जरिए धमकी भरे संदेश आए थे। आरोप है कि धमकी देने वाले ने गैंग के नाम का इस्तेमाल करते हुए 25 करोड़ रुपये की रंगदारी मांगी थी। रकम नहीं देने पर कुकरेजा और उनके परिवार को जान से मारने की धमकी दिए जाने की बात सामने आई थी। मामले की जांच में पुलिस ने तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर कई कड़ियां जोड़ीं। जांजगीर-चांपा के युवक से हुई थी पूछताछ जांच के दौरान पुलिस ने पहले जांजगीर-चांपा के एक युवक को पकड़ा था। पूछताछ में सामने आई जानकारी और तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर शोएब ढेबर की भूमिका की जांच शुरू हुई। पुलिस ने शोएब को हिरासत में लेकर पूछताछ की और उसके कब्जे से मामले से संबंधित पांच आईफोन जब्त किए थे।

दोबारा गिरफ्तारी की अनुमति के बाद हो गया फरार शोएब को पहले रिमांड कोर्ट में पेश किया गया था। बाद में पुलिस ने नियमित अदालत से उसकी दोबारा गिरफ्तारी की अनुमति मांगी। अदालत ने पुलिस की मांग स्वीकार कर ली। इसके बाद पुलिस ने उसकी तलाश में कई संभावित ठिकानों पर दबिश दी। ठिकानों में नहीं मिला शोएब पुलिस की दबिश के दौरान उसके पाम बेलाजियो स्थित ठिकाने, बैरन बाजार स्थित पारिवारिक आवास और अन्य स्थानों पर भी कार्रवाई की गई थी। पुलिस के पहुंचने से पहले उसके वहां से निकल जाने की जानकारी सामने आई थी। इसके बाद पुलिस ने उसकी तलाश और तेज कर दी। अब पुलिस ने जारी किया पांच हजार का इनाम डीसीपी मध्य क्षेत्र तारकेश्वर पटेल की ओर से जारी इनाम उद्घोषणा में कहा गया है कि तेलीबांधा थाने के अपराध क्रमांक 403/2026 में शोएब ढेबर की गिरफ्तारी के लिए लगातार प्रयास किए गए, लेकिन वह अब तक पुलिस की गिरफ्त में नहीं आया है। पुलिस के अनुसार वह खुद को गिरफ्तारी से बचाने के लिए छिपा हुआ है और उसके स्वतंत्र रूप से घूमने को समाज के लिए खतरा बताया गया है। पुलिस को आशंका, कार्रवाई की सूचना पहले ही पहुंची शोएब की गिरफ्तारी के लिए की गई दबिश से पहले उसके फरार होने के बाद पुलिस के भीतर से कार्रवाई की सूचना लीक होने की आशंका भी सामने आई थी। मीडिया रिपोर्टों के अनुसार इस मामले में पुलिसकर्मियों की भूमिका की जांच की गई और कुछ आरक्षकों को लाइन अटैच किए जाने की जानकारी सामने आई है।