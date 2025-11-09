सुकमा में आईईडी ब्लास्ट में CRPF जवान घायल, हेलीकॉप्टर से रायपुर रेफर, पैर में आईं गंभीर चोटें

नईदुनिया न्यूज, सुकमा। फूलबगड़ी थाना क्षेत्र में रविवार दोपहर माओवादियों के लगाए गए आइईडी विस्फोट में सीआरपीएफ का एक जवान घायल हो गया। घटना गोगुंडा के जंगल-पहाड़ी इलाके में उस समय हुई, जब 74वीं बटालियन के जवान एरिया डामिनेशन ड्यूटी पर निकले थे।

जवान के पैर में आईं गंभीर चोटें पुलिस के अनुसार, दोपहर करीब 1.45 बजे हुए ब्लास्ट में जवान के पैर में गंभीर चोटें आईं। साथी जवानों ने उसे तत्काल मौके से सुरक्षित निकालकर प्राथमिक उपचार दिया, इसके बाद बेहतर इलाज के लिए हेलीकॉप्टर से रायपुर एयरलिफ्ट किया गया।