नक्सली हमले में कटा पैर, पर हौसला रहा बुलंद, CRPF जवान टोमन कुमार ने पैरा एशियन गेम्स में शीतल देवी के साथ जीता गोल्ड

नईदुनिया प्रतिनिधि, रायपुर। फरवरी 2022 में माओवादियों के खिलाफ अभियान के दौरान आइईडी विस्फोट में एक पैर गंवा दिया, लेकिन हौसला नहीं टूटा। व्हीलचेयर से कृत्रिम पैर के सहारे दोबारा खड़े हुए और फिर हाथों में धनुष थामकर अपने जीवन को नई दिशा दी।

छत्तीसगढ़ के बालोद जिले के टोमन कुमार की कहानी सिर्फ एक खिलाड़ी की सफलता नहीं, बल्कि मुश्किलों के सामने हार न मानने वाले जज्बे की मिसाल है। कभी देश की सुरक्षा के लिए बंदूक थामने वाले टोमन आज तीरंदाजी में भारत का नाम रोशन कर रहे हैं। विश्व चैंपियन बनने के बाद उन्होंने पैरा एशियाई खेलों में भी स्वर्ण पदक जीतकर अपनी उपलब्धियों में एक और सुनहरा अध्याय जोड़ दिया है।

ऑपरेशन के दौरान बदली जिंदगी बालोद जिले के अहिबर नवागांव निवासी टोमन कुमार केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (सीआरपीएफ) की कोबरा बटालियन में जवान थे। फरवरी 2022 में झारखंड के लोहरदगा जिले के पेशरार थाना क्षेत्र में माओवादियों के खिलाफ चल रहे ऑपरेशन डबल बुल के दौरान वह प्रेशर आइईडी की चपेट में आ गए। विस्फोट में उन्हें अपना एक पैर गंवाना पड़ा।

देश की सेवा करते हुए मिले इस जख्म ने उनकी जिंदगी की दिशा बदल दी। लंबे इलाज और पुनर्वास के दौरान उन्हें शारीरिक पीड़ा के साथ मानसिक चुनौतियों का भी सामना करना पड़ा। व्हीलचेयर पर निर्भरता के बाद कृत्रिम पैर के सहारे दोबारा खड़े होना अपने आप में बड़ी परीक्षा थी।