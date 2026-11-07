रायपुर में फ्रॉड, SBI क्रेडिट कार्ड से पांच बार ट्रांजेक्शन कर 1.96 लाख रुपये किए पार

नईदुनिया प्रतिनिधि, रायपुर। साइबर ठग अब बैंक खाते में सेंध लगाने के साथ क्रेडिट कार्ड को भी निशाना बना रहे हैं। नवा रायपुर में साइबर अपराधियों ने पशु चिकित्सा विभाग के एक कर्मचारी के एसबीआई क्रेडिट कार्ड से 39 मिनट के भीतर पांच बार ट्रांजेक्शन कर 1.96 लाख रुपये पार कर दिए।

पीड़ित को इसकी भनक तक नहीं लगी और देखते ही देखते उसके कार्ड से बड़ी रकम निकल गई। पांचों ट्रांजेक्शन अलग-अलग राशि के थे। पुलिस को आशंका है कि क्रेडिट कार्ड से जुड़ी गोपनीय जानकारी का दुरुपयोग कर वारदात को अंजाम दिया गया है।

सेक्टर-27 का मामला, पशु चिकित्सा विभाग का कर्मचारी पीड़ित मामला राखी थाना क्षेत्र के नवा रायपुर सेक्टर-27 का है। यहां रहने वाले पावेश कंवर (28) इंद्रावती भवन स्थित संचालनालय पशु चिकित्सा सेवाएं में सहायक ग्रेड-2 के पद पर कार्यरत हैं। उनके एसबीआई क्रेडिट कार्ड से 28 अक्टूबर 2026 की शाम 5:20 से 5:59 बजे के बीच लगातार पांच ट्रांजेक्शन हुए। पुलिस ने पीड़ित की शिकायत पर मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। 5:20 से 5:59 के बीच एक के बाद एक पांच ट्रांजेक्शन जानकारी के मुताबिक साइबर अपराधियों ने एक ही बार में पूरी रकम निकालने के बजाय पांच अलग-अलग ट्रांजेक्शन किए। सबसे पहले शाम 5:20 बजे के आसपास छह हजार रुपये निकाले गए। इसके बाद 41,049 रुपये, 37,309 रुपये, फिर 37,309 रुपये और अंत में 74,619 रुपये का ट्रांजेक्शन किया गया। इस तरह कुल 1,96,286 रुपये की रकम कार्ड से निकाल ली गई। इनमें सबसे बड़ी रकम 74,619 रुपये की थी। लगातार हो रहे इन भुगतानों से साफ है कि ठगों ने कुछ ही समय में कार्ड की उपलब्ध सीमा का इस्तेमाल कर बड़ी रकम निकालने की कोशिश की। पीड़ित का कहना है कि उसने इन भुगतानों के लिए कोई अनुमति नहीं दी थी और न ही स्वयं कोई ऑनलाइन खरीदारी की थी।