छत्तीसगढ़ में विध्वंसक हो सकता है चक्रवात अर्नब, रेड अलर्ट जारी, 28- 29 को मूसलाधार बारिश

नईदुनिया प्रतिनिधि, रायपुर। चक्रवाती तूफान 'अर्नब' के तेजी से आगे बढ़ने के कारण मध्य और पूर्वी भारत के मौसम में व्यापक बदलाव देखने को मिल रहा है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने चक्रवात की गंभीरता और इसके प्रभाव को देखते हुए छत्तीसगढ़ में रेड अलर्ट घोषित कर दिया है। मौसम विभाग के अनुसार 28 अक्टूबर को चक्रवाती तूफान 'अर्नब' के तेजी से आगे बढ़ने के कारण मध्य और पूर्वी भारत के मौसम में व्यापक बदलाव देखने को मिल रहा है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने चक्रवात की गंभीरता और इसके प्रभाव को देखते हुए छत्तीसगढ़ में रेड अलर्ट घोषित कर दिया है। मौसम विभाग के अनुसार 28 अक्टूबर को दंतेवाड़ा, सुकमा, बस्तर व संभाग के अन्य जिलों में 80 से 90 की गति से हवा चलेगी। कहीं-कहीं 200 मिलीमीटर तक बारिश की चेतावनी जारी की गई है। रायपुर और दुर्ग संभाग के भी ज्यादातर इलाकों में ऑरेज अलर्ट घोषित किया गया है। 29 अक्टूबर को राजनांदगांव, मनेन्द्रगढ़ में भारी बारिश घर से बाहर न निकलें, मड स्लाइड की संभावना है। बाढ़ आने की संभावना है। मौसम विभाग का अनुमान है कि इस चक्रवाती तंत्र के असर से आगामी 28 और 29 अक्टूबर को राज्य के अधिकांश हिस्सों में मूसलाधार बारिश और तेज हवाएं चलने का सिलसिला शुरू होगा।

28 और 29 अक्टूबर को मूसलाधार बारिश का अलर्ट मौसम केंद्र द्वारा जारी विशेष बुलेटिन के अनुसार चक्रवाती तूफान अर्नब का सबसे अधिक असर राज्य के दक्षिणी और मध्य जिलों पर देखने को मिल सकता है। 28 और 29 अक्टूबर को कई इलाकों में गरज-चमक के साथ अत्यधिक भारी बारिश होने की प्रबल आशंका है। इस दौरान 50 से 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने का पूर्वानुमान है। जरूरी न हो न निकलें घर से मौसम वैज्ञानिकों ने चेतावनी दी है कि मूसलाधार बारिश से निचले रिहायशी इलाकों में जलभराव, स्थानीय नालों के उफान पर आने और पुराने ढांचों को नुकसान पहुंच सकता है। बड़े पेड़ गिर सकते हैं। लैंड स्लाइड होने की भी आशंका जताई गई है। प्रशासन ने आम नागरिकों को खराब मौसम के दौरान सुरक्षित स्थानों पर रहने और गैर-जरूरी यात्रा से बचने की सलाह दी है।