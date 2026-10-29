छत्तीसगढ़ में धान की फसल को रौंद कर कमजोर पड़ा 'अर्णब', सरकार बोली तत्काल सर्वे करें

नईदुनिया प्रतिनिधि, रायपुर। चक्रवाती तूफान अर्णब का असर गुरुवार से कमजोर पड़ता नजर आ रहा है, इसके असर से हुई बेमौसम बारिश ने किसानों की मेहनत पर पानी फेर दिया है। कहीं खेतों में कटी फसल पानी में डूबी है तो कहीं तेज हवा से खड़ी धान जमीन पर बिछ गई है। लगातार नमी के कारण धान के दाने खराब होने, काले पड़ने और अंकुरित होने का खतरा बढ़ गया है।

खरीफ सीजन में करीब 36 से 40 लाख हेक्टेयर में धान की फसल लगी है। अधिकांश क्षेत्रों में कटाई शुरू नहीं हुई है। लगातार बारिश से खेतों में जलभराव होने पर पकी फसल के गिरने और धान के दाने काले पड़ने का खतरा है। रायपुर के किसानों के अनुसार, कुछ इलाकों में स्वर्ण वैरायटी की धान को 75 से 90 प्रतिशत तक नुकसान पहुंचा है। प्रति एकड़ 25 से 30 हजार रुपये की लागत के साथ संभावित 40 हजार रुपये तक का मुनाफा भी संकट में है।

नुकसान का आकलन और मुआवजा बड़ी चुनौती बारिश से प्रभावित रकबे और कुल नुकसान का आधिकारिक आकलन अभी सामने नहीं आया है। पटवारियों की हड़ताल के कारण गिरदावरी प्रभावित होने से नुकसान दर्ज करने और मुआवजा प्रक्रिया में देरी की आशंका है। ऐसे में प्रशासन के सामने प्रभावित किसानों की पहचान और नुकसान का आकलन कराने की चुनौती होगी। रायपुर में 36.9 मिमी बारिश, आज भी बौछारों के आसार गुरुवार को रायपुर में 36.9 मिमी बारिश दर्ज की गई। लगातार बारिश से तापमान में गिरावट आई है। शहर का अधिकतम तापमान 24 डिग्री सेल्सियस रहा, जो सामान्य से 6.9 डिग्री कम है। 30 अक्टूबर को भी रायपुर में आसमान मेघमय रहने और एक-दो बार बारिश या गरज-चमक के साथ बौछारें पड़ने की संभावना है।