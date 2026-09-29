बस्तर के बच्चों के सपनों की नई उड़ान बना दंतेवाड़ा का 'जावंगा एजुकेशन सिटी'

डिजिटल टीम, रायपुर। कभी दक्षिण बस्तर का दंतेवाड़ा जिला दूरस्थ अंचलों, अशिक्षा और हिंसा की चुनौतियों के लिए जाना जाता था, लेकिन आज जावंगा स्थित 'अटल बिहारी वाजपेयी एजुकेशन सिटी' ने इस पूरे परिदृश्य को बदल दिया है। जनजातीय बच्चों के लिए यह एजुकेशन सिटी महज एक शैक्षणिक परिसर नहीं, बल्कि शिक्षा, कौशल, खेल और आत्मविश्वास का एक ऐसा सशक्त केंद्र बन चुकी है, जिसने बस्तर की नई पीढ़ी की किस्मत बदल दी है।

दूर-दराज के जंगलों और गांवों से निकली बेटियां आज नीट पास कर डॉक्टर बनने की राह पर हैं, तो वहीं नवगुरुकुल से प्रशिक्षित युवा 'एसएंडपी ग्लोबल' जैसी दुनिया की शीर्ष कंपनियों में डेटा एनालिस्ट और सॉफ्टवेयर डेवलपर बनकर सेवाएं दे रहे हैं।

150 एकड़ में फैला सपनों का सुरक्षित शहर छत्तीसगढ़ सरकार की इस दूरदर्शी शैक्षणिक पहल के तहत 150 एकड़ में फैले विशाल परिसर में 43 शैक्षणिक और आवासीय संस्थाएं संचालित की जा रही हैं। वर्तमान में यहां 7,436 विद्यार्थी अध्ययनरत हैं, जिनमें 4,692 बालिकाएं शामिल हैं। लगभग 5,370 बच्चे यहीं छात्रावासों में रहकर सुरक्षित माहौल में पढ़ाई, खाना और मार्गदर्शन प्राप्त कर रहे हैं। एक ही छत के नीचे सर्वसुविधायुक्त माहौल मिलने के कारण क्षेत्र में स्कूल छोड़ने (Drop-out) की दर 50% से घटकर महज 13% रह गई है। नीट में बेटियों का कमाल और डिजिटल क्रांति का आगाज़ जिन सुदूर इलाकों में कभी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र तक नसीब नहीं थे, आज उन्हीं गाँवों की बेटियाँ 'छू लो आसमान' कन्या आवासीय कोचिंग सेंटर के माध्यम से NEET-UG परीक्षा उत्तीर्ण कर राज्य के शासकीय मेडिकल कॉलेजों में MBBS, आयुर्वेद, दंत और पशु चिकित्सा की पढ़ाई कर रही हैं।