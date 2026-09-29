छत्तीसगढ़ के राशन हितग्राहियों के लिए राहत की खबर, खाद्यान्न वितरण की समय-सीमा बढ़ाकर 15 अक्टूबर की गई

नईदुनिया प्रतिनिधि, रायपुर। सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) में सितंबर का राशन लेने से वंचित हितग्राहियों के लिए राहत की खबर है। सितंबर 2026 के खाद्यान्न वितरण की समय-सीमा बढ़ाकर अब 15 अक्टूबर 2026 कर दी गई है।

इसके साथ ही अक्टूबर माह का खाद्यान्न वितरण भी 31 अक्टूबर 2026 तक किया जा सकेगा। खाद्य विभाग ने इस संबंध में सभी जिलों को निर्देश जारी कर उचित मूल्य दुकानों को सूचना देने और वितरण पूरा कराने को कहा है।