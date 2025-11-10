दिल्ली धमाके के बाद रायपुर में हाई अलर्ट, पुलिस ने बढ़ाई सुरक्षा, स्टेशन-एयरपोर्ट पर सख्त जांच

नईदुनिया प्रतिनिधि, रायपुर। दिल्ली में लाल किला मेट्रो स्टेशन के पास हुए भीषण धमाके के बाद राजधानी रायपुर में सुरक्षा एजेंसियां पूरी तरह अलर्ट मोड पर आ गई हैं। पुलिस प्रशासन ने शहर के प्रमुख सार्वजनिक स्थलों रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, एयरपोर्ट और भीड़भाड़ वाले इलाकों में सुरक्षा व्यवस्था को और सख्त कर दिया है। संभावित किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए पुलिस की टीमें तैनात कर दी गई हैं और गश्त बढ़ा दी गई है।

कंट्रोल रूम से संपर्क बनाए रखने के निर्देश दिल्ली में धमाके की खबर मिलते ही रायपुर पुलिस ने शहर में सुरक्षा बढ़ाने के आदेश जारी किए। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डा. लाल उमेद सिंह ने सभी थाना प्रभारियों को निर्देश दिया कि वे संवेदनशील इलाकों में विशेष सतर्कता बरतें और दिन-रात गश्त बढ़ाएं। उन्होंने कहा कि किसी भी संदिग्ध गतिविधि की तुरंत जांच की जाए और बिना अनुमति किसी को भी भीड़भाड़ वाले क्षेत्रों में संदिग्ध सामान लेकर जाने न दिया जाए। सभी थानों में कंट्रोल रूम से सीधा संपर्क बनाए रखने के निर्देश दिए गए हैं ताकि किसी भी सूचना पर तुरंत कार्रवाई हो सके। शहर के हर जोन में पुलिस की मोबाइल टीमें सक्रिय कर दी गई हैं।

संवेदनशील इलाकों में विशेष तैनाती रायपुर रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, जयस्तंभ चौक, पंडरी मार्केट, तेलीबांधा, सिविल लाइंस और एयरपोर्ट को उच्च संवेदनशील क्षेत्र घोषित किया गया है। इन स्थानों पर अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया है। रेलवे स्टेशन पर यात्रियों की तलाशी और सामान की जांच प्रक्रिया को और सख्त किया गया है। रेलवे सुरक्षा बल और जीआरपी की संयुक्त टीम लगातार निगरानी कर रही है। एयरपोर्ट पर भी सीआइएसएफ ने सुरक्षा चक्र को और मजबूत कर दिया है। बम निरोधक दस्ते और डॉग स्क्वाड की तैयारी संभावित खतरे को देखते हुए बम निरोधक दस्ते और डाग स्क्वाड को पूरी तरह तैयार रहने के आदेश दिए गए हैं। ये टीमें रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट और माल जैसे सार्वजनिक स्थानों पर लगातार सर्च आपरेशन चला रही हैं। शहर के प्रमुख माल्स, सिनेमाघरों और धार्मिक स्थलों पर भी सुरक्षा जांच की जा रही है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि यह केवल एहतियातन कदम है ताकि किसी भी अप्रिय स्थिति से पहले ही निपटा जा सके।