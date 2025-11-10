मेरी खबरें
    दिल्ली धमाके के बाद रायपुर में हाई अलर्ट, पुलिस ने बढ़ाई सुरक्षा, स्टेशन-एयरपोर्ट पर सख्त जांच

    दिल्ली में लाल किला मेट्रो स्टेशन के पास हुए भीषण धमाके के बाद राजधानी रायपुर में सुरक्षा एजेंसियां पूरी तरह अलर्ट मोड पर आ गई हैं। पुलिस प्रशासन ने शहर के प्रमुख सार्वजनिक स्थलों रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, एयरपोर्ट और भीड़भाड़ वाले इलाकों में सुरक्षा व्यवस्था को और सख्त कर दिया है।

    By Digital Desk
    Edited By: ADITYA KUMAR
    Publish Date: Mon, 10 Nov 2025 10:11:56 PM (IST)
    Updated Date: Mon, 10 Nov 2025 10:11:56 PM (IST)
    दिल्ली धमाके के बाद रायपुर में हाई अलर्ट, पुलिस ने बढ़ाई सुरक्षा, स्टेशन-एयरपोर्ट पर सख्त जांच
    रेलवे स्टेशन पर टीम रेलवे पुलिस की टीम निरीक्षण करते हुए। सोशल मीडिया

    नईदुनिया प्रतिनिधि, रायपुर। दिल्ली में लाल किला मेट्रो स्टेशन के पास हुए भीषण धमाके के बाद राजधानी रायपुर में सुरक्षा एजेंसियां पूरी तरह अलर्ट मोड पर आ गई हैं। पुलिस प्रशासन ने शहर के प्रमुख सार्वजनिक स्थलों रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, एयरपोर्ट और भीड़भाड़ वाले इलाकों में सुरक्षा व्यवस्था को और सख्त कर दिया है। संभावित किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए पुलिस की टीमें तैनात कर दी गई हैं और गश्त बढ़ा दी गई है।

    कंट्रोल रूम से संपर्क बनाए रखने के निर्देश

    दिल्ली में धमाके की खबर मिलते ही रायपुर पुलिस ने शहर में सुरक्षा बढ़ाने के आदेश जारी किए। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डा. लाल उमेद सिंह ने सभी थाना प्रभारियों को निर्देश दिया कि वे संवेदनशील इलाकों में विशेष सतर्कता बरतें और दिन-रात गश्त बढ़ाएं। उन्होंने कहा कि किसी भी संदिग्ध गतिविधि की तुरंत जांच की जाए और बिना अनुमति किसी को भी भीड़भाड़ वाले क्षेत्रों में संदिग्ध सामान लेकर जाने न दिया जाए। सभी थानों में कंट्रोल रूम से सीधा संपर्क बनाए रखने के निर्देश दिए गए हैं ताकि किसी भी सूचना पर तुरंत कार्रवाई हो सके। शहर के हर जोन में पुलिस की मोबाइल टीमें सक्रिय कर दी गई हैं।


    संवेदनशील इलाकों में विशेष तैनाती

    रायपुर रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, जयस्तंभ चौक, पंडरी मार्केट, तेलीबांधा, सिविल लाइंस और एयरपोर्ट को उच्च संवेदनशील क्षेत्र घोषित किया गया है। इन स्थानों पर अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया है। रेलवे स्टेशन पर यात्रियों की तलाशी और सामान की जांच प्रक्रिया को और सख्त किया गया है। रेलवे सुरक्षा बल और जीआरपी की संयुक्त टीम लगातार निगरानी कर रही है। एयरपोर्ट पर भी सीआइएसएफ ने सुरक्षा चक्र को और मजबूत कर दिया है।

    बम निरोधक दस्ते और डॉग स्क्वाड की तैयारी

    संभावित खतरे को देखते हुए बम निरोधक दस्ते और डाग स्क्वाड को पूरी तरह तैयार रहने के आदेश दिए गए हैं। ये टीमें रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट और माल जैसे सार्वजनिक स्थानों पर लगातार सर्च आपरेशन चला रही हैं। शहर के प्रमुख माल्स, सिनेमाघरों और धार्मिक स्थलों पर भी सुरक्षा जांच की जा रही है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि यह केवल एहतियातन कदम है ताकि किसी भी अप्रिय स्थिति से पहले ही निपटा जा सके।

    नागरिकों से सहयोग की अपील

    रायपुर पुलिस ने शहरवासियों से अपील की है कि वे किसी भी संदिग्ध व्यक्ति, वस्तु या वाहन की जानकारी तुरंत नजदीकी थाने या डायल 112 पर दें। पुलिस का कहना है कि नागरिकों की जागरूकता ही सबसे बड़ी सुरक्षा कवच है। लोगों से यह भी कहा गया है कि सोशल मीडिया पर अफवाहें फैलाने या बिना पुष्टि की खबरें साझा करने से बचें। प्रशासन ने कहा है कि सुरक्षा में सहयोग ही सबसे बड़ी देशभक्ति है, और ऐसे समय में जिम्मेदारी और सतर्कता ही सुरक्षा की कुंजी है।

    सीसीटीवी निगरानी और इलेक्ट्रॉनिक इंटेलिजेंस

    सुरक्षा एजेंसियों ने शहर के प्रमुख स्थानों पर लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज की बारीकी से जांच शुरू कर दी है। रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट, बस स्टैंड और मार्केट क्षेत्रों में निगरानी को और मजबूत किया गया है। इंटेलिजेंस यूनिट को संदिग्ध मोबाइल गतिविधियों और सोशल मीडिया संदेशों पर भी नजर रखने के निर्देश दिए गए हैं। सूत्रों के अनुसार, राज्य और केंद्र की एजेंसियां लगातार संपर्क में हैं और दिल्ली धमाके से जुड़े किसी भी लिंक की संभावना पर निगरानी रखी जा रही है।

    स्थिति नियंत्रण में, पर सतर्कता जरूरी: पुलिस

    पुलिस अधिकारियों ने बताया कि फिलहाल रायपुर में स्थिति पूरी तरह नियंत्रण में है और कहीं से किसी अप्रिय घटना की सूचना नहीं मिली है। फिर भी एहतियात के तौर पर सुरक्षा बढ़ाई गई है। एसएसपी ने कहा कि त्योहारों और आयोजनों के मद्देनजर सुरक्षा में कोई ढिलाई नहीं बरती जाएगी। उन्होंने बताया कि शहर के हर एरिया में गश्त टीमों की तैनाती बढ़ाई गई है और किसी भी संदिग्ध वस्तु या गतिविधि पर तुरंत कार्रवाई होगी।

    सुरक्षा एजेंसियों के बीच समन्वय

    राज्य पुलिस, इंटेलिजेंस ब्यूरो, रेलवे सुरक्षा बल, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल और जिला प्रशासन के बीच निरंतर समन्वय बनाया जा रहा है। संयुक्त रूप से मानिटरिंग सिस्टम स्थापित किया गया है, ताकि किसी भी अलर्ट या सूचना पर तुरंत प्रतिक्रिया दी जा सके। सुरक्षा अधिकारियों का कहना है कि इस समय प्राथमिकता जनता की सुरक्षा सुनिश्चित करना और भयमुक्त वातावरण बनाए रखना है।

    pixelcheck
