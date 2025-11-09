उपमुख्यमंत्री साव पर लगा सरकारी पैसे का निजी कार्यक्रम में उपयोग का आरोप, PWD ने किया इनकार

राज्य ब्यूरो, नईदुनिया, रायपुर: उप मुख्यमंत्री एवं लोक निर्माण मंत्री अरुण साव पर लगाए गए आरोपों को लेकर लोक निर्माण विभाग ने स्पष्ट किया है कि विभाग द्वारा उनके किसी भी निजी कार्यक्रम का भुगतान नहीं किया गया है। विभाग ने कहा कि सोशल मीडिया और कांग्रेस के सोशल मीडिया पोस्ट में प्रसारित सूचनाएं पूरी तरह निराधार और भ्रामक हैं।

कांग्रेस ने एक्स पर आरोप लगाया था कि उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने अपने परिवार के निजी कार्यक्रम में सरकारी संसाधनों का दुरुपयोग किया। इस पर लोक निर्माण विभाग ने जवाब देते हुए कहा कि ऐसी कोई घटना नहीं हुई है और विभाग का किसी निजी आयोजन से कोई संबंध नहीं है। विभाग ने चेतावनी दी है कि भ्रामक जानकारी फैलाने वालों पर विधिसम्मत कार्रवाई की जाएगी।