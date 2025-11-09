उपमुख्यमंत्री साव पर लगा सरकारी पैसे का निजी कार्यक्रम में उपयोग का आरोप, PWD ने किया इनकार

राज्य ब्यूरो, नईदुनिया, रायपुर: उप मुख्यमंत्री एवं लोक निर्माण मंत्री अरुण साव पर लगाए गए आरोपों को लेकर लोक निर्माण विभाग ने स्पष्ट किया है कि विभाग द्वारा उनके किसी भी निजी कार्यक्रम का भुगतान नहीं किया गया है। विभाग ने कहा कि सोशल मीडिया और कांग्रेस के सोशल मीडिया पोस्ट में प्रसारित सूचनाएं पूरी तरह निराधार और भ्रामक हैं।
कांग्रेस ने एक्स पर आरोप लगाया था कि उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने अपने परिवार के निजी कार्यक्रम में सरकारी संसाधनों का दुरुपयोग किया। इस पर लोक निर्माण विभाग ने जवाब देते हुए कहा कि ऐसी कोई घटना नहीं हुई है और विभाग का किसी निजी आयोजन से कोई संबंध नहीं है। विभाग ने चेतावनी दी है कि भ्रामक जानकारी फैलाने वालों पर विधिसम्मत कार्रवाई की जाएगी।
लोक निर्माण विभाग के बेमेतरा संभाग के कार्यपालन अभियंता डी.के. चंदेल ने बताया कि सूचना का अधिकार के तहत प्रदान की गई जानकारी में इंटरनेट मीडिया में प्रसारित किसी भी बिल का उल्लेख नहीं है। विभाग ने केवल शासकीय आयोजनों जैसे मुख्यमंत्री और मंत्रियों के दौरे, गणतंत्र दिवस, स्वतंत्रता दिवस, जनजातीय गौरव दिवस, विकसित भारत कार्यक्रम आदि के लिए टेंट, लाइटिंग और साउंड व्यवस्था का भुगतान किया है।
चंदेल ने बताया कि इन सभी 12 सरकारी कार्यक्रमों के भुगतान विधिवत प्रक्रिया के तहत किए गए हैं, जिनके अभिलेख, माप पुस्तिका, देयक, फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी विभाग में सुरक्षित हैं। उन्होंने स्पष्ट कहा कि नौ अगस्त 2024 के कथित निजी कार्यक्रम के लिए कोई भुगतान नहीं हुआ है।