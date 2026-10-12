झारखंड-ओडिशा सीमा पर छत्तीसगढ़ पुलिस का एक्शन, जशपुर के बाद अब धमतरी में रोकी मवेशी तस्करी

नईदुनिया प्रतिनिधि, धमतरी। छत्तीसगढ़ के सीमावर्ती इलाकों से पड़ोसी राज्यों में मवेशियों की अवैध तस्करी के विरुद्ध राज्य पुलिस ने कमर कस ली है। जशपुर के बाद अब धमतरी पुलिस ने बोराई थाना क्षेत्र के अंतर्गत ओडिशा के कत्लखाने ले जाए जा रहे 14 मवेशियों को पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए तस्कर के चंगुल से मुक्त कराया। वहीं मौके से घेराबंदी कर एक पशु तस्कर को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया है।

बोराई पुलिस को 10 अक्टूबर को पुख्ता सूचना मिली थी कि ग्राम मोतिमडीह-लिखमा मुख्य मार्ग के रास्ते मवेशियों का एक जत्था अवैध रूप से हांकते हुए ओडिशा राज्य की सीमा की ओर ले जाया जा रहा है। सूचना मिलते ही पुलिस टीम ने त्वरित कार्रवाई करते हुए बताए गए मार्ग पर रणनीतिक घेराबंदी की। पुलिस को सामने देख एक संदिग्ध व्यक्ति मवेशियों को छोड़कर भागने की कोशिश करने लगा, जिसे जवानों ने घेराबंदी कर धर दबोचा। पूछताछ में आरोपित ने अपना नाम अमरचंद नेताम (45 वर्ष), निवासी ग्राम आमगांव, थाना बोराई बताया।

ओडिशा कत्लखाने में खपाने की थी साजिश पूछताछ के दौरान आरोपित ने स्वीकार किया कि वह इन मवेशियों को क्रूरतापूर्वक मारते-पीटते हुए नवरंगपुर (ओडिशा) स्थित कत्लखाने ले जा रहा था। जब पुलिस ने मवेशियों के परिवहन तथा खरीद-बिक्री से जुड़े वैध दस्तावेज प्रस्तुत करने को कहा, तो वह कोई भी कागजात पेश नहीं कर सका। मवेशियों का स्वास्थ्य परीक्षण और कानूनी कार्रवाई पुलिस ने मौके से 11 गाय, दो बैल और एक बछिया समेत कुल 14 मवेशियों को मुक्त कराया। जब्त मवेशियों की अनुमानित कीमत करीब 50 हजार रुपये आंकी गई है। पुलिस ने सभी मवेशियों का पशु चिकित्सा परीक्षण कराया और उन्हें सुरक्षित देखरेख के लिए स्थानीय गौसेवा समिति के सुपुर्द कर दिया। आरोपित के खिलाफ पशु क्रूरता निवारण अधिनियम के तहत प्रकरण दर्ज कर उसे न्यायालय में पेश किया गया, जहां से अदालत ने उसे जेल भेज दिया।