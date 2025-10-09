मेरी खबरें
    रायपुर में 15 नवंबर से शुरू होगी धान खरीदी, प्रति एकड़ 21 क्विंटल तक होगी खरीद; 31 अक्टूबर तक कराएं रजिस्ट्रेशन

    By Digital Desk
    Edited By: Himadri Singh Hada
    Publish Date: Thu, 09 Oct 2025 08:50:06 AM (IST)
    Updated Date: Thu, 09 Oct 2025 08:52:44 AM (IST)
    नईदुनिया प्रतिनिधि, रायपुर। खरीफ विपणन सत्र 2024-25 के तहत प्रदेश में धान खरीदी 15 नवंबर से शुरू होगी। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने इसकी घोषणा करते हुए बताया कि सभी पंजीकृत किसानों से प्रति एकड़ 21 क्विंटल धान समर्थन मूल्य पर खरीदा जाएगा।

    राज्य सरकार ने इस बार भी किसानों को समय पर भुगतान और पारदर्शी व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए तैयारियां शुरू कर दी हैं। पिछले वर्ष धान खरीदी 14 नवंबर से 31 जनवरी 2025 तक चली थी, जिसमें 25.49 लाख किसानों ने हिस्सा लिया था और रिकॉर्ड 149.25 लाख टन धान खरीदा गया था।

    इस वर्ष किसान एग्रिस्टैक पोर्टल पर 31 अक्टूबर तक पंजीकरण करा सकते हैं। पंजीकृत किसानों को एक यूनिक फार्मर आईडी मिलेगी, जिससे उनकी खरीदी प्रक्रिया और सरल हो जाएगी। अब तक 21.47 लाख किसान पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करा चुके हैं।

    पोर्टल से जुड़ी किसी भी जानकारी या सहायता के लिए किसान टोल फ्री नंबर 1800-233-1030 पर संपर्क कर सकते हैं।

