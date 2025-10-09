रायपुर में 15 नवंबर से शुरू होगी धान खरीदी, प्रति एकड़ 21 क्विंटल तक होगी खरीद; 31 अक्टूबर तक कराएं रजिस्ट्रेशन

नईदुनिया प्रतिनिधि, रायपुर। खरीफ विपणन सत्र 2024-25 के तहत प्रदेश में धान खरीदी 15 नवंबर से शुरू होगी। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने इसकी घोषणा करते हुए बताया कि सभी पंजीकृत किसानों से प्रति एकड़ 21 क्विंटल धान समर्थन मूल्य पर खरीदा जाएगा।

राज्य सरकार ने इस बार भी किसानों को समय पर भुगतान और पारदर्शी व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए तैयारियां शुरू कर दी हैं। पिछले वर्ष धान खरीदी 14 नवंबर से 31 जनवरी 2025 तक चली थी, जिसमें 25.49 लाख किसानों ने हिस्सा लिया था और रिकॉर्ड 149.25 लाख टन धान खरीदा गया था।