रायपुर में अब 70 रुपये में घर बैठे बनेगा जीवन प्रमाण पत्र, डाकिया घर आकर बनाएगा DLC

नईदुनिया प्रतिनिधि, रायपुर। पेंशनभोगियों के लिए बड़ी राहत की खबर है। अब जीवन प्रमाण पत्र बनवाने के लिए बैंक या दफ्तरों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। घर बैठे सिर्फ 70 रुपये में डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र बन जाएगा।

घर आएगा डाकिया, पूरी करेगा प्रक्रिया

डाक विभाग और इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक (IPPB) के माध्यम से यह सुविधा दी जा रही है। इसके तहत डाकिया या ग्रामीण डाक सेवक पेंशनभोगी के घर पहुंचेगा और पूरी प्रक्रिया पूरी करेगा। आधार आधारित बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण के बाद डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र (DLC) तैयार किया जाएगा।