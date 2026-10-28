दीपावली और छठ पूजा पर दुर्ग और निजामुद्दीन के बीच चलेगी स्पेशल ट्रेन, जान लीजिए तारीख और शेड्यूल

नईदुनिया प्रतिनिधि, रायपुर। आगामी दीपावली और छठ महापर्व के दौरान ट्रेनों में यात्रियों की भारी भीड़ को देखते हुए रेलवे प्रशासन ने कदम उठाया है। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे (एसईसीआर) ने यात्रियों को सुरक्षित, सुगम और कंफर्म बर्थ के साथ यात्रा सुविधा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से दुर्ग-हजरत निजामुद्दीन-दुर्ग के मध्य तीन-तीन फेरों के लिए स्पेशल ट्रेन चलाने का निर्णय लिया गया है। इस पूजा स्पेशल ट्रेन के परिचालन से छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश से राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली की यात्रा करने वाले यात्रियों को त्योहार के समय राहत मिलेगी।

रेलवे प्रशासन से प्राप्त जानकारी के अनुसार, गाड़ी संख्या 08751 दुर्ग-निजामुद्दीन पूजा स्पेशल ट्रेन दुर्ग रेलवे स्टेशन से प्रत्येक रविवार यानी 01, 08 एवं 15 नवम्बर 2026 को रवाना होगी। वहीं वापसी दिशा में गाड़ी संख्या 08752 निजामुद्दीन-दुर्ग पूजा स्पेशल ट्रेन हजरत निजामुद्दीन स्टेशन से प्रत्येक सोमवार यानी 02, 09 एवं 16 नवम्बर 2026 को चलाई जाएगी। इस ट्रेन के संचालन से विशेषकर छठ और दीपावली के मौके पर घर जाने वाले और पर्व मनाकर वापस लौटने वाले यात्रियों को कंफर्म सीट मिल सकेगी।

समय-सारिणी और प्रमुख ठहराव गाड़ी संख्या 08751 दुर्ग-निजामुद्दीन स्पेशल ट्रेन दुर्ग स्टेशन से सुबह 10.45 बजे रवाना होगी। इसके बाद यह रायपुर (11.20/11.25 बजे), उसलापुर (13.20/13.30 बजे), पेंड्रारोड (14.55/14.57 बजे), अनूपपुर (15.40/15.45 बजे), शहडोल (16.20/16.22 बजे) और उमरिया (17.14/17.16 बजे) पहुंचेगी। इसके आगे कटनी मुड़वारा (19.40/19.50 बजे), दमोह (20.50/20.52 बजे) तथा सागर (22.00/22.05 बजे) होते हुए दूसरे दिन वीरांगना लक्ष्मीबाई झांसी (03.25/03.35 बजे), आगरा कैंट (07.10/07.15 बजे), मथुरा (08.55/09.00 बजे) और सुबह 11.10 बजे हजरत निजामुद्दीन पहुंचेगी। वापसी की समय सारिणी वापसी में गाड़ी संख्या 08752 निजामुद्दीन से दोपहर 12.30 बजे प्रस्थान करेगी। रास्ते में यह ट्रेन मथुरा (14.15/14.20 बजे), आगरा कैंट (15.10/15.15 बजे), झांसी (19.50/19.55 बजे), सागर (23.50/23.55 बजे) तथा दूसरे दिन दमोह (01.00/01.02 बजे), कटनी मुड़वारा (02.45/02.55 बजे), उमरिया (04.18/04.20 बजे), शहडोल (05.38/05.40 बजे), अनूपपुर (06.30/06.35 बजे), पेंड्रारोड (07.15/07.17 बजे) और उसलापुर (09.45/09.55 बजे) पहुंचेगी। इसके बाद ट्रेन रायपुर दोपहर 12.10 बजे पहुंचेगी और 13.45 बजे दुर्ग स्टेशन पहुंचेगी।