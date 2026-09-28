रायपुर विकास प्राधिकरण की प्लॉटों के पुर्नगठन प्रक्रिया पर उठे सवाल, मंत्री की पत्नी को महंगे प्लाट आवंटन का आरोप

नईदुनिया प्रतिनिधि, रायपुर। रायपुर विकास प्राधिकरण की लाभांडी-कचना-सडडू नगर विकास योजना में भूखंडों के पुनर्गठन को लेकर गंभीर आरोप सामने आए हैं। ईएनटी विशेषज्ञ व सामाजिक कार्यकर्ता डाॅ. राकेश गुप्ता ने आरोप लगाया है कि एक मंत्री की पत्नी की कंपनी राधिका पैलेस प्राइवेट लिमिटेड की कचना स्थित जमीन के बदले सडडू में प्लाट क्रमांक 25 दिया जा रहा है। उनके अनुसार 2168 वर्गमीटर यानी 23,327 वर्गफीट का यह भूखंड मुख्य चौराहे के पास प्रस्तावित 150 फीट चौड़ी एमआर-43 सड़क पर है।

गुप्ता ने दावा किया है कि सड़क बनने के बाद इसकी कीमत करीब 10 हजार रुपये वर्गफीट हो सकती है, जिससे भूखंड का अनुमानित मूल्य करीब 20 करोड़ रुपये होगा। उनका कहना है कि कंपनी की कचना के नालापारा में करीब 1.33 एकड़ जमीन है, जिसकी पहुंच संकरी बस्ती की सड़क से है। गुप्ता ने जमीन के बदले दूसरे स्थान पर भूखंड देने की प्रक्रिया और मूल्य में भारी अंतर पर सवाल उठाते हुए मुख्य सचिव से योजना रद कर जांच कराने की मांग की है।

जमीन की कीमत में करोड़ों के अंतर का दावा डाॅ. गुप्ता के अनुसार कंपनी की करीब 1.33 एकड़ जमीन कचना के नालापारा क्षेत्र में है। वहां पहुंच संकरे रास्ते से होने के कारण इस जमीन का कोई खरीदार नहीं था और इसका मूल्य कुछ लाख रुपये तक सीमित था। आरोप है कि इसी जमीन के बदले सडडू में 2168 वर्गमीटर का भूखंड दिया जा रहा है। प्रस्तावित एमआर-43 सड़क के कारण उन्होंने सडडू के भूखंड का संभावित मूल्य करीब 20 करोड़ रुपये आंका है। कानून में फाइनल प्लाट को लेकर क्या प्रावधान गुप्ता का कहना है कि पुनर्गठन के बाद भू-स्वामी को फाइनल प्लाट उसकी मूल भूमि में अथवा उससे लगे भूखंड में दिया जाना चाहिए। इसी प्रावधान के आधार पर उन्होंने कचना की जमीन के बदले करीब एक किलोमीटर दूर सडडू में भूखंड देने पर आपत्ति जताई है। उनका यह भी आरोप है कि कचना की संबंधित भूमि को योजना में प्लाट क्रमांक 71 के रूप में रखा गया है, जिसे सार्वजनिक सुविधा के लिए आरक्षित बताया गया है।