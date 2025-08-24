Dog Bite News: रायपुर में आवारा आतंक... रोजाना 100 से ज्यादा लोग पहुंच रहे अस्पताल, स्टॉक में इंजेक्शन सीमित

नईदुनिया प्रतिनिधि रायपुर: राजधानी में कुत्तों का आतंक थमने का नाम नहीं ले रहा। हर दिन डॉग बाइट के 100 से अधिक मामले सामने आ रहे हैं। डॉ. आंबेडकर अस्पताल और जिला अस्पताल पंडरी में रोजाना 80 से 100 लोग एंटी रैबिज का इंजेक्शन लगवाने पहुंच रहे हैं। यही हाल शहर के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों का है, जहां बड़ी संख्या में लोग उपचार के लिए आ रहे हैं। मगर स्वास्थ्यकर्मियों की हड़ताल के चलते इन केंद्रों में फिलहाल इंजेक्शन उपलब्ध नहीं हो पा रहा है।

जिले में टीके का सीमित स्टॉक स्थिति की गंभीरता का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि जिले के टीकाकरण स्टोर में महज 400 डोज एंटी रैबिज का स्टॉक रखा हुआ है। एक मरीज को एंटी रैबिज की पांच डोज की आवश्यकता होती है। ऐसे में उपलब्ध टीका केवल 80 लोगों के लिए ही पर्याप्त है, जबकि प्रतिदिन इससे कहीं अधिक मरीज अस्पताल पहुंच रहे हैं।

केस- 01: प्रज्ञा ठाकुर- 26 वर्षीय प्रज्ञा ठाकुर शनिवार को डॉक्टर आंबेडकर अस्पताल में एंटी रैबिज का टीका लगवाने आयी थी। प्रज्ञा ने बताया की वह भांठागांव की रहने वाली है और वह शाम को घर के बाहर टहल रही थी, इतने में अचानक एक कुत्ते ने उनके पैर को काट दिया। केस- 02: पूजा ठाकुर- 52 वर्षीय पूजा ठाकुर भी शनिवर को डॉ. आंबेडकर अस्पताल में एंटी रैबिज का इंजेक्शन लगवाने आयी थी, पूजा ने बातचित में बताया की वह भाठागांव की रहने वाली है और शनिवार सुबह 7 बजे घर के बाहर खड़ी हुई थी उतने में एक कुत्ते ने उन्हें काट दिया। जिसके बाद पूजा एंटी रैबिज का इंजेक्शन लगवाने डॉ. आंबेडकर अस्पताल आयी।