रायपुर में एंटी नारकोटिक्स सेल को चकमा देकर भागा ड्रग तस्कर: 5 ग्राम ड्रग के साथ पकड़ाया था मुशर्रफ

नईदुनिया प्रतिनिधि, रायपुर। राजधानी में ड्रग तस्करी के मामले में पकड़ा गया आरोपित मुशर्रफ पुलिस को चकमा देकर फरार हो गया। एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स (एएनटीएफ) की टीम ने उसे करीब पांच ग्राम ड्रग के साथ पकड़ा था। घटना मौदहापारा थाना क्षेत्र के काला तालाब के पास की है।

पुलिस गिरफ्तारी पंचनामा की कार्रवाई कर रही थी। इसी दौरान जब्त मादक पदार्थ का वजन किया जा रहा था। वीडियो बनाने की प्रक्रिया पूरी होने के बाद तौल के दौरान आरोपित मौका पाकर पुलिस की गिरफ्त से भाग निकला। जानकारी के मुताबिक, एएनटीएफ की टीम ने मुशर्रफ को पकड़ने के बाद पूछताछ और आगे की वैधानिक कार्रवाई के लिए मौदहापारा पुलिस को सौंपा था। पुलिस घटनास्थल पर ही गिरफ्तारी से संबंधित पंचनामा तैयार कर रही थी। इसी दौरान जब्त ड्रग का वजन करने की प्रक्रिया चल रही थी। पुलिस आनलाइन साक्ष्य भी जुटा रही थी। तभी आरोपित पुलिस को चकमा देकर भाग गया।