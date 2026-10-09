रायपुर में स्पा सेंटर की आड़ में ड्रग्स का कारोबार, 15 ग्राम नशीले पदार्थ के साथ तीन युवतियां गिरफ्तार

नईदुनिया प्रतिनिधि, रायपुर। राजधानी रायपुर में नशे के कारोबार को लेकर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए तीन युवतियों को गिरफ्तार किया है। इनके पास से 15 ग्राम ड्रग्स बरामद होने की जानकारी सामने आई है। मामला खम्हारडीह थाना क्षेत्र का है। इस कार्रवाई के बाद स्पा सेंटर की आड़ में नशे का कारोबार संचालित किए जाने की आशंका को लेकर भी जांच की जा रही है।

प्रारंभिक जानकारी के अनुसार, पुलिस को युवतियों के पास नशीला पदार्थ होने की सूचना मिली थी। इसके बाद कार्रवाई करते हुए तीनों को पकड़ा गया। पुलिस बरामद नशीले पदार्थ के स्रोत और उसके इस्तेमाल के साथ ही इससे जुड़े अन्य लोगों की भूमिका की भी जांच कर सकती है।