    रायपुर एयरपोर्ट पर ATC उपकरण पर अचानक बिजली गिरने से सिस्टम फेल, 5 फ्लाइट डायवर्ट

    रायपुर एयरपोर्ट के एयर ट्रैफिक कंट्रोल (ATC) में सिग्नल देने वाले उपकरणों पर बिजली गिरने से कई तकनीकी यंत्र क्षतिग्रस्त हो गए। इसके चलते एयरपोर्ट पर लैंडिंग करने वाली पांच फ्लाइट्स को डायवर्ट करना पड़ा।

    By Mohan Kumar
    Edited By: Mohan Kumar
    Publish Date: Wed, 10 Sep 2025 10:12:38 PM (IST)
    Updated Date: Wed, 10 Sep 2025 10:16:47 PM (IST)
    रायपुर एयरपोर्ट पर ATC उपकरण पर अचानक बिजली गिरने से सिस्टम फेल, 5 फ्लाइट डायवर्ट
    रायपुर एयरपोर्ट ATC में सिग्नल देने वाले उपकरणों पर गिरी बिजली

    नईदुनिया प्रतिनिधि, रायपुर। राजधानी रायपुर के स्वामी विवेकानंद एयरपोर्ट पर बुधवार को बड़ा तकनीकी संकट खड़ा हो गया। एयर ट्रैफिक कंट्रोल (ATC) के सिग्नल देने वाले तकनीकी उपकरणों पर अचानक बिजली गिरने से सिस्टम फेल हो गया। तकनीकी गड़बड़ी के चलते रायपुर आने वाली कई उड़ानों को डायवर्ट करना पड़ा, जिससे यात्रियों को भारी असुविधा का सामना करना पड़ा।

    कौन-कौन सी उड़ानें हुई डायवर्ट

    हैदराबाद से रायपुर आने वाली फ्लाइट को भुवनेश्वर भेजा गया।

    कोलकाता से रायपुर फ्लाइट को भी भुवनेश्वर डायवर्ट किया गया।

    दिल्ली से रायपुर उड़ान को भोपाल भेजा गया।

    मुंबई से रायपुर आने वाली फ्लाइट को नागपुर डायवर्ट किया गया। वहीं, पुणे से रायपुर की फ्लाइट कुछ देर तक हवा में मंडराती रही।

    यात्रियों को करना पड़ा इंतजार

    अचानक हुए इस तकनीकी फेलियर के कारण रायपुर एयरपोर्ट पर यात्रियों को घंटों इंतजार करना पड़ा। कई यात्रियों को दूसरे शहरों में उतरना पड़ा, जहां से उन्हें वैकल्पिक व्यवस्था से गंतव्य तक भेजने की कवायद शुरू हुई।

    मरम्मत का काम जारी

    एयरपोर्ट प्रबंधन ने कहा कि ATC के तकनीकी उपकरणों की मरम्मत का कार्य जारी है।

