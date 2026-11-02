दुर्ग-हजरत निजामुद्दीन पूजा स्पेशल ट्रेन से सफर की है योजना, जान लें अपडेट, बदल गई है तारीख और नंबर

नईदुनिया प्रतिनिधि, रायपुर। भारतीय रेलवे प्रशासन ने यात्रियों की सुविधा और परिचालन कारणों के चलते दुर्ग से हजरत निजामुद्दीन के बीच चलने वाली पूजा स्पेशल ट्रेन के दूसरे फेरे की परिचालन तिथियों और गाड़ी नंबर में आंशिक संशोधन किया है। रेलवे से प्राप्त आधिकारिक जानकारी के अनुसार, अब यह ट्रेन निर्धारित पुरानी तारीखों के स्थान पर नए शेड्यूल के अनुसार पटरियों पर दौड़ेगी।

यात्रियों से विशेष रूप से अनुरोध किया गया है कि वे अपनी यात्रा शुरू करने से पहले संशोधित तिथियों और नए नंबरों की पूरी जानकारी अवश्य जांच लें, ताकि किसी भी प्रकार की असुविधा से बचा जा सके। संशोधित तिथियां और नया ट्रेन नंबर शेड्यूल रेलवे द्वारा दी गई सूचना के मुताबिक, गाड़ी संख्या 08751 दुर्ग–हजरत निजामुद्दीन पूजा स्पेशल ट्रेन अब पूर्व में निर्धारित आठ नवंबर के बजाय पांच नवंबर को नए गाड़ी नंबर 08753 के साथ अपने गंतव्य के लिए रवाना होगी। इसी प्रकार वापसी दिशा में चलने वाली गाड़ी संख्या 08752 हजरत निजामुद्दीन–दुर्ग पूजा स्पेशल अब नौ नवंबर के बजाय छह नवंबर को संशोधित गाड़ी संख्या 08754 के साथ संचालित की जाएगी।